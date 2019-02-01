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    Суарес: «Если бы все зависело от меня, остался бы в «Барселоне» еще на много лет»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что счастлив в каталонском клубе. Уругваец подчеркнул, что хотел бы остаться в команде на долгие годы.

    «Останусь ли я в «Барселоне» еще на много лет? В данный момент у меня все еще есть контракт, рассчитанный на несколько лет, и я очень счастлив здесь. Я хочу продолжать добиваться успеха в этом клубе.

    Но вы никогда не знаете, потребуется ли клубу замена или преемник. Тем не менее, если бы это зависело от меня, я остался бы здесь надолго, потому что я в восторге, как и моя семья», – сказал Суарес.

    • Уругваец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году.
    • 32-летний футболист провел за сине-гранатовых 226 матчей, забил 168 голов и сделал 90 результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    01.02.2019 16:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 февраля 2019, 11:39

      Зашёл как родной с первых же матчей за клуб. Один из лучших трансферов за многие годы. Могу пожелать только побольше голов в будущем, нас, болельщиков, радовать)

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 1 февраля 2019, 19:00

      Луиска, будь подольше в Барсе зажигалкой,ибо с Левкой Месси- вы супер тандем!!!

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 февраля 2019, 17:51

      Да, Луис прибавил как игрок и человек. Плюс стал полноценным членом семьи, а это не каждому удается. Удачи ему и Барсе!!!

      3
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 1 февраля 2019, 17:04

      Луис прибавил и он сейчас хорош и к тому же Месси его не сдаст. Они друзья.

      3
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