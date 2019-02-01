Суарес: «Если бы все зависело от меня, остался бы в «Барселоне» еще на много лет»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что счастлив в каталонском клубе. Уругваец подчеркнул, что хотел бы остаться в команде на долгие годы.

«Останусь ли я в «Барселоне» еще на много лет? В данный момент у меня все еще есть контракт, рассчитанный на несколько лет, и я очень счастлив здесь. Я хочу продолжать добиваться успеха в этом клубе.

Но вы никогда не знаете, потребуется ли клубу замена или преемник. Тем не менее, если бы это зависело от меня, я остался бы здесь надолго, потому что я в восторге, как и моя семья», – сказал Суарес.