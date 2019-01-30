Главные новости дня. «Зенит» хочет завершить трансфер Азмуна до 1 февраля, Неймар пропустит 10 недель из-за травмы

«БИЗНЕС Online»: «Зенит» хочет завершить трансфер Азмуна до 1 февраля.
«Млада Болеслав» выкупила Комличенко у «Краснодара».
A Bola: Акунья может перейти в «Зенит» после матча с «Бенфикой». «Спортинг» хочет за хавбека 18 миллионов.
«Анжи» опроверг слухи о разборе газона на «Анжи-Арене» из-за долгов.
Трабукки назначен специалистом по селекционной работе «Оренбурга».
Неймар пропустит 10 недель. Игрока не будут оперировать.
Мевля может продолжить карьеру в «Эмполи».
На побережье Франции нашли подушки от сидений. Предполагается, что они – из пропавшего самолета с Салой.
Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом» до 2021 года.
В 2018 году клубы потратили на трансферы более 7 миллиардов долларов. Это новый рекорд.