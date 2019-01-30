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    На побережье Франции нашли подушки от сидений. Предполагается, что они – из пропавшего самолета с Салой

    Появились новые подробности поиска пропавшего самолета, на котором находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

    Как сообщило в понедельник Бюро расследований и анализа [французское ведомство по расследованию нарушений правил безопасности], на пляже в Сюртенвиле была найдена часть подушки сиденья. А чуть позже в этот же день там же была обнаружена вторая аналогичная подушка.

    После предварительного осмотра был сделан вывод, что это подушки от сидений с пропавшего самолета, исчезнувшего с радаров в понедельник вечером при перелете из Франции в Уэльс. На нем находился Сала, который накануне перешел из «Нанта» в «Кардифф».

    «С того момента, как нас уведомили о пропавшем самолете, мы рассматривали возможность проведения подводного поиска обломков самолета на дне моря. На основе детальной оценки траектории полета и последней известной позиции радара мы определили приоритетную зону поиска примерно в четыре квадратных морских мили.

    Мы заказали специализированное судно для подводного исследования морского дна, чтобы попытаться найти и идентифицировать возможное крушение самолета.

    Из-за погодных и морских условий в настоящее время ожидаем, что наши подводные поиски начнутся в конце этих выходных и займут до трех дней. Гидролокатор бокового обзора будет использоваться, чтобы попытаться определить местонахождение обломков на морском дне. Если обломки будут найдены, дистанционно управляемое транспортное средство будет использоваться для визуального осмотра обломков.

    Нам известно, что в этом районе также проводится частный поиск. И мы тесно сотрудничаем с теми, кто им занимается, чтобы максимально повысить вероятность обнаружения любых обломков и обеспечить безопасное проведение поиска», – говорится в заявлении Отделение по расследованию авиационных происшествий.

    Метка на карте – место нахождения подушек от сидений, серая линия – приблизительный маршрут самолета.

    Источник: Wales Online

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    30.01.2019 17:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +663

      88serega88 30 января 2019, 20:44

      как то нехотя они ищут, у нас бы за сутки откопали бы и узнали что да как

      0
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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > 88serega88 31 января 2019, 20:18

      ага...что **** е шь !!!самому не смешно!?

      0
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      Рейтинг: +42

      Naginaykonkretno 30 января 2019, 20:43

      ******* эти самолеты уже

      0
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      Рейтинг: +42

      Naginaykonkretno 30 января 2019, 20:43

      Жаль очень мог быть великим игроком молодой а теперь даже тело не могут найти чтоб похоронить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42

      Naginaykonkretno 30 января 2019, 20:42

      Не смешно

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 30 января 2019, 19:44

      пусть экстрасенсы помогут))))

      -3
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