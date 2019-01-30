На побережье Франции нашли подушки от сидений. Предполагается, что они – из пропавшего самолета с Салой

Появились новые подробности поиска пропавшего самолета, на котором находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Как сообщило в понедельник Бюро расследований и анализа [французское ведомство по расследованию нарушений правил безопасности], на пляже в Сюртенвиле была найдена часть подушки сиденья. А чуть позже в этот же день там же была обнаружена вторая аналогичная подушка.

После предварительного осмотра был сделан вывод, что это подушки от сидений с пропавшего самолета, исчезнувшего с радаров в понедельник вечером при перелете из Франции в Уэльс. На нем находился Сала, который накануне перешел из «Нанта» в «Кардифф».

«С того момента, как нас уведомили о пропавшем самолете, мы рассматривали возможность проведения подводного поиска обломков самолета на дне моря. На основе детальной оценки траектории полета и последней известной позиции радара мы определили приоритетную зону поиска примерно в четыре квадратных морских мили.

Мы заказали специализированное судно для подводного исследования морского дна, чтобы попытаться найти и идентифицировать возможное крушение самолета.

Из-за погодных и морских условий в настоящее время ожидаем, что наши подводные поиски начнутся в конце этих выходных и займут до трех дней. Гидролокатор бокового обзора будет использоваться, чтобы попытаться определить местонахождение обломков на морском дне. Если обломки будут найдены, дистанционно управляемое транспортное средство будет использоваться для визуального осмотра обломков.

Нам известно, что в этом районе также проводится частный поиск. И мы тесно сотрудничаем с теми, кто им занимается, чтобы максимально повысить вероятность обнаружения любых обломков и обеспечить безопасное проведение поиска», – говорится в заявлении Отделение по расследованию авиационных происшествий.

Метка на карте – место нахождения подушек от сидений, серая линия – приблизительный маршрут самолета.