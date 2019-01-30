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    «На стадионе ведутся плановые работы». «Анжи» опроверг слухи о разборе газона на «Анжи-Арене» из-за долгов

    «Анжи» выступил с заявлением по поводу появившейся информации касательно домашнего стадиона.

    Сегодня СМИ сообщили, что на «Анжи-Арене» начали снимать газон из-за долгов клуба, в результате чего в весенней части сезона команда будет проводит домашние матча на других стадионах.

    «Сегодня, 30 января, в ряде СМИ появилась неверная информация о разборе газона «Анжи-Арены» в связи с задолженностью клуба. На стадионе ведутся плановые работы.

    На участке поля, изображенном на фотографии, находится коллектор. Есть подозрение, что система подогрева поля дала сбой, и одна или несколько труб системы протекают. Работники стадиона проведут профилактические работы и через 20 дней включат подогрев для улучшения роста газона и подготовки «Анжи-Арены» ко второй части сезона.

    ФК «Анжи» действительно имеет задолженность перед стадионом, однако это не является основанием для разбора единственного в республике поля, лицензированного для проведения матчей Премьер-лиги», – говорится в клубном сообщении.

    • Ранее генеральный директор махачкалинцев Абсалутдин Агарагимов сообщил, что долги клуба составляют примерно 78 миллионов рублей.
    • После 17-ти туров «Анжи» набрал 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Анжи»

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    30.01.2019 14:09
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