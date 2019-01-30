«На стадионе ведутся плановые работы». «Анжи» опроверг слухи о разборе газона на «Анжи-Арене» из-за долгов

«Анжи» выступил с заявлением по поводу появившейся информации касательно домашнего стадиона.

Сегодня СМИ сообщили, что на «Анжи-Арене» начали снимать газон из-за долгов клуба, в результате чего в весенней части сезона команда будет проводит домашние матча на других стадионах.

«Сегодня, 30 января, в ряде СМИ появилась неверная информация о разборе газона «Анжи-Арены» в связи с задолженностью клуба. На стадионе ведутся плановые работы.

На участке поля, изображенном на фотографии, находится коллектор. Есть подозрение, что система подогрева поля дала сбой, и одна или несколько труб системы протекают. Работники стадиона проведут профилактические работы и через 20 дней включат подогрев для улучшения роста газона и подготовки «Анжи-Арены» ко второй части сезона.

ФК «Анжи» действительно имеет задолженность перед стадионом, однако это не является основанием для разбора единственного в республике поля, лицензированного для проведения матчей Премьер-лиги», – говорится в клубном сообщении.