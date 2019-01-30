Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Чемпионат»: из-за неуплаты на «Анжи-Арене» начали снимать газон. Там построят концертную площадку

    На стадионе «Анжи-Арена» из-за неуплаты начали снимать газон, сообщает «Чемпионат». По информации источника, на стадион в Махачкале вместо поля планируют построить концертную площадку.

    Во весенней части сезона «Анжи» будет проводить домашние матчи на других аренах. Возможные варианты – Грозный и Краснодар.

    Махачкалинцы испытывают финансовые трудности. Ранее новый генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов сообщил, что долги составляют примерно 78 миллионов рублей.

    После 17-ти туров «Анжи» набрал 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.01.2019 12:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 17:45

      С футболом теперь можно заканчивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      balam 30 января 2019, 14:46

      полная лажа!нельзя так.интересно куда Васильев смотрит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 30 января 2019, 14:03

      А что если газон продадут , то часть долга спишется ? или концерты местных звёзд эстрады помогут погасить долги ?? ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 30 января 2019, 13:29

      Ну вот.. ещё одну футбольную площадку построили..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 30 января 2019, 12:56

      стадиону нужно на что-то жить.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11