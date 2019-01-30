«Чемпионат»: из-за неуплаты на «Анжи-Арене» начали снимать газон. Там построят концертную площадку

На стадионе «Анжи-Арена» из-за неуплаты начали снимать газон, сообщает «Чемпионат». По информации источника, на стадион в Махачкале вместо поля планируют построить концертную площадку.

Во весенней части сезона «Анжи» будет проводить домашние матчи на других аренах. Возможные варианты – Грозный и Краснодар.

Махачкалинцы испытывают финансовые трудности. Ранее новый генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов сообщил, что долги составляют примерно 78 миллионов рублей.

После 17-ти туров «Анжи» набрал 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.