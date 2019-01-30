«БИЗНЕС Online»: «Зенит» хочет завершить трансфер Азмуна до 1 февраля

Как утверждает «БИЗНЕС Online», «Зенит» направил официальное предложение «Рубину» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

Клубы продолжают вести переговоры. В настоящее время обсуждаются вопросы суммы трансфера, бонусов и процент с последующей продажи. Петербургский клуб заинтересован в том, чтобы закрыть сделку до 1 февраля – в этом случае сине-бело-голубые успеют заявить 24-летнего футболиста для участия в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что интерес к иранцу проявляют «Андерлехт» и «Вулверхэмптон».