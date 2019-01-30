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    «БИЗНЕС Online»: «Зенит» хочет завершить трансфер Азмуна до 1 февраля

    Как утверждает «БИЗНЕС Online», «Зенит» направил официальное предложение «Рубину» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

    Клубы продолжают вести переговоры. В настоящее время обсуждаются вопросы суммы трансфера, бонусов и процент с последующей продажи. Петербургский клуб заинтересован в том, чтобы закрыть сделку до 1 февраля – в этом случае сине-бело-голубые успеют заявить 24-летнего футболиста для участия в плей-офф Лиги Европы.

    Ранее сообщалось, что интерес к иранцу проявляют «Андерлехт» и «Вулверхэмптон».

    • Контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне иранец провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    30.01.2019 12:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 30 января 2019, 23:01

      заболотного бонусом в подарок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 30 января 2019, 19:47

      Считаю. что Азмун не нужен Зениту. Лучше уж вернуть из аренды Панюкова или Джорджевича.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > spaike 30 января 2019, 23:58

      Как не нужен? Оздоеву и Набиулину будет веселее! Нужен 100% ))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 17:42

      Игрок ценный и довольно молодой.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 30 января 2019, 16:06

      жаль Азмуна... хорош был

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 15:46

      У "Рубина" есть возможность подсуетиться под это дело и выгодно для себя продать Азмуна.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 30 января 2019, 15:25

      Я бы его не покупал, слишком нестабильный игрочишка.

      0
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      Рейтинг: +748

      99-й 30 января 2019, 14:39

      Без Бердыева там ещё один Заболотный по уровню

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > 99-й 30 января 2019, 15:26

      Заболотного Курбану отдать, он из него сделает игрока.

      5
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      ...
      Рейтинг: +748

      99-й > prezent2017 30 января 2019, 16:12

      Сделает) Из Бухарова вон дважды делал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п 30 января 2019, 13:50

      Кокорин в ЛЕ точно не поможет,а без форварда там делать нечего.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > александр п 30 января 2019, 15:26

      Должны отпустить 8-го числа, сцуки!

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 30 января 2019, 12:32

      Не факт что в Зените заиграет.

      1
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      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит > Бухбух 30 января 2019, 12:46

      Это справедливо для любого клуба и игрока

      4
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