«ПСЖ»: Неймар пропустит 10 недель. Игрока не будут оперировать

Сыграет ли он ещё за ПСЖ или это его лебединая песня перед переходом? Хз, хз... Одно лишь ясно точно - бабосики в камазах, должны исправно подъезжать к дому Неймара))
«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу травмы нападающего Неймара.
В матче 1/16 Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0) бразилец получил перелом пятой плюсневой кости на правой ноге.
Как сообщает официальный сайт парижан, после проведения медосмотра клуб принял решение лечить травму без хирургического вмешательства. Срок восстановления при этом составит 10 недель.
- Таким образом, Неймар как минимум пропустит матчи с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Ранее издание L’Equipe сообщило, что форвард выбыл до конца сезона.