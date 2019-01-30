«ПСЖ»: Неймар пропустит 10 недель. Игрока не будут оперировать

«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу травмы нападающего Неймара.

В матче 1/16 Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0) бразилец получил перелом пятой плюсневой кости на правой ноге.

Как сообщает официальный сайт парижан, после проведения медосмотра клуб принял решение лечить травму без хирургического вмешательства. Срок восстановления при этом составит 10 недель.