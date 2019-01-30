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    «ПСЖ»: Неймар пропустит 10 недель. Игрока не будут оперировать

    «ПСЖ» выступил с заявлением по поводу травмы нападающего Неймара.

    В матче 1/16 Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0) бразилец получил перелом пятой плюсневой кости на правой ноге.

    Как сообщает официальный сайт парижан, после проведения медосмотра клуб принял решение лечить травму без хирургического вмешательства. Срок восстановления при этом составит 10 недель.

    • Таким образом, Неймар как минимум пропустит матчи с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • Ранее издание L’Equipe сообщило, что форвард выбыл до конца сезона.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    30.01.2019 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 января 2019, 17:07

      Сыграет ли он ещё за ПСЖ или это его лебединая песня перед переходом? Хз, хз... Одно лишь ясно точно - бабосики в камазах, должны исправно подъезжать к дому Неймара))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 30 января 2019, 16:20

      странно почему опять перед лч и та же травма

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 30 января 2019, 16:04

      за то,капает денюшка .... и ролтон на башке не надо носить в рекламных целях...

      1
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