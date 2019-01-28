L’Equipe: Неймар с вероятностью в 90 процентов пропустит остаток сезона

Таки следовало беречь человечка для игр ЛЧ. Тренер глуп!
У нападающего «ПСЖ» Неймара диагностировали перелом плюсневой кости, которую он повредил в прошлом году. Бразилец точно пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
С вероятностью в 90 процентов футболисту потребуется операция. Если она состоится, южноамериканец в текущем сезоне больше не сыграет.
- В текущем сезоне Лиги чемпионов Неймар провел шесть матчей, забил пять голов, сделал две голевые передачи.
- В текущем розыгрыше чемпионата Франции форвард поучаствовал в 13 матчах, забил столько же голов, сделал семь результативных пасов.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.