Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    L’Equipe: Неймар с вероятностью в 90 процентов пропустит остаток сезона

    У нападающего «ПСЖ» Неймара диагностировали перелом плюсневой кости, которую он повредил в прошлом году. Бразилец точно пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    С вероятностью в 90 процентов футболисту потребуется операция. Если она состоится, южноамериканец в текущем сезоне больше не сыграет.

    • В текущем сезоне Лиги чемпионов Неймар провел шесть матчей, забил пять голов, сделал две голевые передачи.
    • В текущем розыгрыше чемпионата Франции форвард поучаствовал в 13 матчах, забил столько же голов, сделал семь результативных пасов.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

    Источник: L'Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.01.2019 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 28 января 2019, 21:07

      Таки следовало беречь человечка для игр ЛЧ. Тренер глуп!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12345

      DeStar 28 января 2019, 20:08

      мда... не приятно в целом, очень уж много, и псж получается взяли его , а второй год он в важные моменты травмирован, что с реалом в прошлом году не играл, что сейчас не поможет. и стоило оно 222 млн? ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 19:51

      Уже о его продаже в летнее ТО можно забыть. Нужно будет продавать группу игроков или Мбаппе, чтобы не было претензий по ФФП и заменить травмированных качественными игроками.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 28 января 2019, 19:32

      я не фанат Неймара, но все равно очень обидно, когда такие игроки из за травм пропускают столько времени

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11