Журналистка: «Неймар сломал ту же кость, что и год назад. Он пропустит минимум месяц»

Журналистка Esporte Interativo Изабела Пальяри сообщила, что нападающий «ПСЖ» Неймар выбыл минимум на месяц из-за травмы пятой плюсневой кости.

«Могу подтвердить, что Неймар получил перелом в том же месте, где и в прошлом году. Он будет отсутствовать минимум 30 дней», – приводит слова Пальяри Get French Football News.

Бразилец получил повреждение в матче 1/16 Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0). В начале прошлого года футболист поучил аналогичную травму, из-за которой пропустил остаток сезона.

Таким образом, Неймар, скорее всего, пропустит оба матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.