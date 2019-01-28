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    Журналистка: «Неймар сломал ту же кость, что и год назад. Он пропустит минимум месяц»

    Журналистка Esporte Interativo Изабела Пальяри сообщила, что нападающий «ПСЖ» Неймар выбыл минимум на месяц из-за травмы пятой плюсневой кости.

    «Могу подтвердить, что Неймар получил перелом в том же месте, где и в прошлом году. Он будет отсутствовать минимум 30 дней», – приводит слова Пальяри Get French Football News.

    Бразилец получил повреждение в матче 1/16 Кубка Франции со «Страсбуром» (2:0). В начале прошлого года футболист поучил аналогичную травму, из-за которой пропустил остаток сезона.

    Таким образом, Неймар, скорее всего, пропустит оба матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Твиттер-аккаунт Get French Football News

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    28.01.2019 14:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +223

      Cupota 28 января 2019, 19:26

      Не стать ему великим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 28 января 2019, 15:28

      подозрительно что в одно и тоже время одну и туже кость или просто падать и умирать на поле надоело

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