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    В 2018 году клубы потратили на трансферы более 7 миллиардов долларов. Это новый рекорд

    ФИФА опубликовала отчет о международных трансферах за 2018 год. Основные тезисы из него:

    • Клубы потратили на трансферы более 7,03 миллиарда долларов, это рекордный показатель (в 2017 году эта сумма составила 6,37 миллиарда).
    • Всего переходов было 16 533, это тоже рекорд. Показатель 2017 года – 15 624 трансфера.
    • 31 клуб потратил на трансферы более 50 миллионов долларов каждый. Вместе они потратили более половины от общей суммы трансферов за прошлый год (более половины от 7,03 миллиарда долларов).
    • 78,2% сделок произошло с участием европейских клубов.
    • Трансферы с участием бразильских игроков – самые частые (1753), на втором месте аргентинцы (891), на третьем игроки из Великобритании (693).

    Источник: FIFA Global Transfer Market Report

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    30.01.2019 20:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 30 января 2019, 23:11

      Из них клубы из России потратили 1.1%

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 30 января 2019, 20:59

      Ну в 2019 будет новый рекорд , в 2020 опять новый )) С каждым годом футбол всё дороже и дороже становится

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