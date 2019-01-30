В 2018 году клубы потратили на трансферы более 7 миллиардов долларов. Это новый рекорд

Из них клубы из России потратили 1.1%
ФИФА опубликовала отчет о международных трансферах за 2018 год. Основные тезисы из него:
- Клубы потратили на трансферы более 7,03 миллиарда долларов, это рекордный показатель (в 2017 году эта сумма составила 6,37 миллиарда).
- Всего переходов было 16 533, это тоже рекорд. Показатель 2017 года – 15 624 трансфера.
- 31 клуб потратил на трансферы более 50 миллионов долларов каждый. Вместе они потратили более половины от общей суммы трансферов за прошлый год (более половины от 7,03 миллиарда долларов).
- 78,2% сделок произошло с участием европейских клубов.
- Трансферы с участием бразильских игроков – самые частые (1753), на втором месте аргентинцы (891), на третьем игроки из Великобритании (693).