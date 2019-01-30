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    A Bola: Акунья может перейти в «Зенит» после матча с «Бенфикой». «Спортинг» хочет за хавбека 18 миллионов

    «Зенит» продолжает переговоры со «Спортингом» по трансферу полузащитника Маркоса Акуньи.

    По информации A Bola, дерби с «Бенфикой» может стать последним матчем для 27-летнего футболиста в бело-зеленой футболке.

    Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили лиссабонскому клубу 16 миллионов евро за аргентинца плюс еще 4 миллиона в виде бонусов. «Спортинг» же хочет получить от продажи игрока 18 миллионов.

    Встреча 20-го тура португальской Примейры «Спортинг» – «Бенфика» состоится в воскресенье, 3 февраля.

    • «Спортинг» приобрел хавбека летом 2017 года у «Расинга» из Авельянеды за 9,6 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Акунья провел за лиссабонцев 27 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

    Источник: A Bola

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    30.01.2019 13:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +592

      spaike 30 января 2019, 19:52

      Лучше Скопинцева взяли бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 18:08

      Покупали за 9,6млн. а продают вдвое дороже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 30 января 2019, 15:17

      10 лямов и ни копейкой больше. 8 числа Коку из тюряги выпустят.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > prezent2017 30 января 2019, 16:09

      На счёт Коки не факт..

      0
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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 30 января 2019, 15:16

      опять зенит старпёров за дикие деньгми покупает...акунья это кто вообще???

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Добрый Фей 30 января 2019, 15:25

      27 лет это готовый игрок под конкретную задачу, за приличного игрока деньги адекватные.

      3
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 30 января 2019, 14:27

      Кто то слишком много хочет

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 30 января 2019, 14:20

      а не много они хотят

      1
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