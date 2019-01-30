A Bola: Акунья может перейти в «Зенит» после матча с «Бенфикой». «Спортинг» хочет за хавбека 18 миллионов

«Зенит» продолжает переговоры со «Спортингом» по трансферу полузащитника Маркоса Акуньи.

По информации A Bola, дерби с «Бенфикой» может стать последним матчем для 27-летнего футболиста в бело-зеленой футболке.

Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили лиссабонскому клубу 16 миллионов евро за аргентинца плюс еще 4 миллиона в виде бонусов. «Спортинг» же хочет получить от продажи игрока 18 миллионов.

Встреча 20-го тура португальской Примейры «Спортинг» – «Бенфика» состоится в воскресенье, 3 февраля.