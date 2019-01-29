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    «Чемпионат»: «Зенит» договорился о трансфере Акуньи. Сумма сделки – 16 миллионов

    По информации «Чемпионата», «Зенит» и «Спортинг» завершили переговоры по трансферу в российский клуб полузащитника Маркоса Акуньи.

    Как сообщает источник, покупка аргентинца обойдется петербуржцам в 16 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться до 20 миллионов за счет различных бонусов.

    Стороны заключат контракт в ближайшее время. На переходе 27-летнего футболиста настоял главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    • «Спортинг» приобрел хавбека летом 2017 года у аргентинского «Расинга» за 9,6 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Акунья провел за лиссабонцев 27 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.01.2019 13:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 29 января 2019, 21:26

      Честно говоря не знаю игрока, но текущий сезон явно не впечатляет, если он только не игрок защитного плана.

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Den Bull 29 января 2019, 21:28

      Именно левый крайний защитник или латераль.

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 29 января 2019, 18:20

      Вот теперь Буратино будет скамейку задом полировать. Доигрался Дзюрилло.

      0
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      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Супервайзер 29 января 2019, 21:23

      Не понятно совсем о чем

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Den Bull 29 января 2019, 21:27

      Здесь же с подачи "Бомбардира" Акунью все нападающим считают... Трудно по гуглить по интернету и убедиться на какой позиции этот универсал играет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Рубик Докоян 29 января 2019, 23:38

      Я вообще сомневаюсь,что в данной ситуации такой игрок Зине нужен, наоборот нужны игроки атакующего плана.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 16:39

      Все как и прогнозировалось с учётом продажи Паредеса. На вырученные деньги от его продажи, купят качественных игроков на проблемные позиции.

      3
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      Рейтинг: -16

      pavelekalov 29 января 2019, 15:40

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://ocn.pt/WW8P

      -1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 29 января 2019, 15:40

      Посмотрим

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 14:36

      Пусь приходит, кусим, посмотрим что за нап. Если что, в спам сдадим в аренду.

      -1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 29 января 2019, 14:14

      Вопрос только в одном. Он всё таки замена Паредесу или основной игрок на левый фланг обороны. Играть он на обеих позициях умеет. И будут ли приобретения в зону, которую он закрывать не будет, будь то ЛЗ или ЦП.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Viper for CSKA 29 января 2019, 16:36

      Он не замена Паредесу, а будет играть либо левого крайнего защитника или латераля. Но может сыграть и в середине полузащиты под нападающими при необходимости. Зенит пока обойдётся имеющимися у него центральными полузащитниками Нобоа, Эрнани, Краневиттер, Кузяев, Маркизио, Мусаев при случае Ерохин и Шатов.

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      Рейтинг: +733

      xrrrx 29 января 2019, 14:12

      повезло. очень хороший игрок!

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