«Чемпионат»: «Зенит» договорился о трансфере Акуньи. Сумма сделки – 16 миллионов

Честно говоря не знаю игрока, но текущий сезон явно не впечатляет, если он только не игрок защитного плана.
По информации «Чемпионата», «Зенит» и «Спортинг» завершили переговоры по трансферу в российский клуб полузащитника Маркоса Акуньи.
Как сообщает источник, покупка аргентинца обойдется петербуржцам в 16 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться до 20 миллионов за счет различных бонусов.
Стороны заключат контракт в ближайшее время. На переходе 27-летнего футболиста настоял главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
- «Спортинг» приобрел хавбека летом 2017 года у аргентинского «Расинга» за 9,6 миллиона евро.
- В текущем сезоне Акунья провел за лиссабонцев 27 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.