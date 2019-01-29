«Чемпионат»: «Зенит» договорился о трансфере Акуньи. Сумма сделки – 16 миллионов

По информации «Чемпионата», «Зенит» и «Спортинг» завершили переговоры по трансферу в российский клуб полузащитника Маркоса Акуньи.

Как сообщает источник, покупка аргентинца обойдется петербуржцам в 16 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться до 20 миллионов за счет различных бонусов.

Стороны заключат контракт в ближайшее время. На переходе 27-летнего футболиста настоял главный тренер «Зенита» Сергей Семак.