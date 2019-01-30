Трабукки назначен специалистом по селекционной работе «Оренбурга»

Футбольный агент Марко Трабукки присоединился к «Оренбургу». Итальянец будет заниматься вопросами селекции, о чем сообщил голкипер команды Александр Довбня.

«Да, нам его [Трабукки] представил президент клуба, что он пришел в клуб, по селекционной работе.

Мое мнение: не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера. По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на 100%, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю», – сказал Довбня.