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    Трабукки назначен специалистом по селекционной работе «Оренбурга»

    Футбольный агент Марко Трабукки присоединился к «Оренбургу». Итальянец будет заниматься вопросами селекции, о чем сообщил голкипер команды Александр Довбня.

    «Да, нам его [Трабукки] представил президент клуба, что он пришел в клуб, по селекционной работе.

    Мое мнение: не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера. По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на 100%, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю», – сказал Довбня.

    • Трабукки несколько раз помогал в осуществлении трансферов «Спартаку».
    • После 17-ти туров оренбуржцы занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны еврокубков на шесть баллов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    30.01.2019 15:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 30 января 2019, 17:48

      Ждём очередных финансовых скандалов, теперь в Оренбурге.

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      Рейтинг: +24996

      bset 30 января 2019, 15:13

      Конечно, со стороны может много вопросов возникнуть. Как и в плане того, что агент будет заинтересован своих подопечных туда продвигать, так и в плане некомпетентности в общем. Но все равно задача футболиста - это играть. Все-таки администрации виднее.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 30 января 2019, 15:28

      Как правило администрации ничего не понимают в футболе, хотя бывают редкие исключения,тот же ЦСКА.

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      Рейтинг: +24996

      bset > александр п 30 января 2019, 16:03

      Ну в футбол играть и разбираться в нем сверху - это тоже разные вещи. Не зря многие крутые игроки проваливаются в качестве тренеров. Я уже молчу про организацию и анализ рисков при заключении контрактов с персоналом и игроками. Все-таки какой-никакой опыт у менеджеров Оренбурга есть, если они там работают и клуб еще не банкрот.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 30 января 2019, 16:10

      Оренбург играет очень прилично ,не спорю.Но брать футбольного агента спортивным директором по сути,это называется конфликт интересов.

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