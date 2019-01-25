21 год назад «Спартак» одержал самую крупную победу в своей истории, забив 19 голов

«Спартак» сегодня отмечает 21-летие со дня самой крупной победы в официальной игре в истории клуба.

25 января 1998 года в групповом раунде Кубка Содружества москвичи переиграли таджикистанский «Вахш» (ныне – «Хатлон») со счетом 19:0.

Кубок Содружества (до 2011 года включительно – Кубок чемпионов Содружества) – футбольный турнир среди команд-чемпионов стран бывшего СССР, проводившийся под РФС и ФИФА с 1993-го по 2016 год. С 2012 года в турнире участвовали только молодежные и юношеские сборные.

«Спартак» выигрывал это соревнование шесть раз и еще трижды становился серебряным призером.