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    21 год назад «Спартак» одержал самую крупную победу в своей истории, забив 19 голов

    «Спартак» сегодня отмечает 21-летие со дня самой крупной победы в официальной игре в истории клуба.

    25 января 1998 года в групповом раунде Кубка Содружества москвичи переиграли таджикистанский «Вахш» (ныне – «Хатлон») со счетом 19:0.

    Кубок Содружества (до 2011 года включительно – Кубок чемпионов Содружества) – футбольный турнир среди команд-чемпионов стран бывшего СССР, проводившийся под РФС и ФИФА с 1993-го по 2016 год. С 2012 года в турнире участвовали только молодежные и юношеские сборные.

    «Спартак» выигрывал это соревнование шесть раз и еще трижды становился серебряным призером.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2019 16:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +393

      jengais 25 января 2019, 18:17

      что то на игру вообще не похоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 25 января 2019, 17:25

      Держись, "Зенит", сегодня.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > vladik12 25 января 2019, 18:20

      )))))) половины этого будет достаточно))

      2
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