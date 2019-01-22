Сегодня вечером болельщики «Нанта» могут организовать митинг в поддержку пропавшего Салы

Болельщики «Нанта» и клуб выступили с инициативой организовать митинг в поддержку экс-нападающего команды Эмилиано Салы.

Предлагается провести встречу в центре города на Королевской площади.

В воскресенье аргентинец перешел из французской команды в «Кардифф». Вчера он вылетел в Уэльс, но спустя некоторое время самолет, на котором находился футболист, пропал с радаров и с ним оборвалась связь.

Ранее начальник поисковой операции заявил, что шансов найти форварда живым почти нет.

«Кардифф» приобрел Салу за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне форвард провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало