Главные новости дня. «Спартак» забил пять голов в товарищеском матче, на пост главы РФС остался один претендент

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2019 21:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 17 января 2019, 00:03

      Реброва Спартаку будет не хватать. Максименко перспективен, но пока не очень надежен.

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      Рейтинг: +523

      Грыззь 16 января 2019, 23:09

      Спартак с победой!

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