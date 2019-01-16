Главные новости дня. «Спартак» забил пять голов в товарищеском матче, на пост главы РФС остался один претендент

Реброва Спартаку будет не хватать. Максименко перспективен, но пока не очень надежен.
«Спартак» потерял Реброва на вторую часть сезона.
«Спартак» выиграл 5:2 в первом тренировочном матче.
Дюков остался единственным кандидатом на пост главы РФС.
«Зенит» может приобрести защитника «Севильи».
«Ростов» хочет выручить за продажу Скопинцева «Зениту» за шесть миллионов.
«Севилья» и «Спортинг» рассчитывают приобрести Нету.
ВТБ снова станет основным спонсором «Динамо».
Эриксен может покинуть «Тоттенхэм» ради «Реала».
Дортмундская «Боруссия» решила больше не продавать игроков «Баварию».
Бьелса может покинуть «Лидс». Он созвал пресс-конференцию.