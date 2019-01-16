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    Ребров не сыграет за «Спартак» во второй части сезона

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров с большой долей вероятности пропустит вторую часть сезона из-за травмы. Об этом заявил главный тренер красно-белых Олег Кононов.

    Ранее сообщалось, что россиянин испытывает проблемы с плечом. Голкипер уже покинул сбор московской команды в Дубае.

    «Летом жду Артема в команде. Думаю, к сборам он будет готов. В этом сезоне он, вероятнее всего, уже не сыграет. Сейчас ему предстоит обследование, по итогам которого будет ясно, потребуется ли хирургическое вмешательство, или же лечение будет терапевтическим. Тогда мы точно поймем сроки его возвращения», — сказал Кононов.

    • Реброву 34 года.
    • В этом сезоне футболист провел три матча РПЛ, в которых пропустил четыре гола.
    • Контракт Реброва со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: «Sport24»

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    16.01.2019 10:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 января 2019, 19:00

      Кононов заставил напрягаться на сборах, а Ребров не знает такого слова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      gera64 16 января 2019, 17:40

      это хорошая новость, в состав он проходит совсем не по спортивному признаку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1847

      mahan 16 января 2019, 15:22

      И не надо его, Селихов вот кто вратарь номер один в Спартаке. Ребров очень много совершает не нужных ошибок и пропускает те мячи которые обязан брать. Ему пора заканчивать с футболом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 16 января 2019, 14:38

      Ждём Селихова!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 13:03

      Замена на его место найдется. А Артему здоровья.

      9
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 16 января 2019, 12:35

      Считать что это для Спартака потеря можно только с очень большой натяжкой) Скорее это благо для команды что косячника не будет в воротах))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 16 января 2019, 11:46

      Здоровья конечно Артему , но как говорится " не было счастья , да несчастье помогло " - очередной шанс Селихову , надеюсь не подведет .

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 января 2019, 11:24

      пусть последует примеру Чеха

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 января 2019, 11:22

      Осталось Глушака сломать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 16 января 2019, 11:19

      Ура

      5
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