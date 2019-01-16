Ребров не сыграет за «Спартак» во второй части сезона

Вратарь «Спартака» Артем Ребров с большой долей вероятности пропустит вторую часть сезона из-за травмы. Об этом заявил главный тренер красно-белых Олег Кононов.

Ранее сообщалось, что россиянин испытывает проблемы с плечом. Голкипер уже покинул сбор московской команды в Дубае.

«Летом жду Артема в команде. Думаю, к сборам он будет готов. В этом сезоне он, вероятнее всего, уже не сыграет. Сейчас ему предстоит обследование, по итогам которого будет ясно, потребуется ли хирургическое вмешательство, или же лечение будет терапевтическим. Тогда мы точно поймем сроки его возвращения», — сказал Кононов.