Bild: «Боруссия» Д больше не будет продавать футболистов «Баварии»

Руководство дортмундской «Боруссии» приняло решение не продавать футболистов «Баварии».

Черно-желтые больше не хотят усиливать конкурента и собираются в ближайшие годы составить мюнхенцам постоянную конкуренцию в борьбе за победу в Бундеслиге.

По этой причине дортмундский клуб продал полузащитника Кристиана Пулишича в «Челси», хотя «Бавария» проявляла к нему интерес.