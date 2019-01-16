Bild: «Боруссия» Д больше не будет продавать футболистов «Баварии»

Ох уж эти громкие заявления боссов Дортмунда. Ну не продадите кого-то Баварии, вынуждены будете продать другому клубу на менее выгодных условиях или просто игрок БЕСПЛАТНО уйдет в Баварию свободным агентом. Всё это из области "назло маме уши отморожу", не смешите народ!
Руководство дортмундской «Боруссии» приняло решение не продавать футболистов «Баварии».
Черно-желтые больше не хотят усиливать конкурента и собираются в ближайшие годы составить мюнхенцам постоянную конкуренцию в борьбе за победу в Бундеслиге.
По этой причине дортмундский клуб продал полузащитника Кристиана Пулишича в «Челси», хотя «Бавария» проявляла к нему интерес.
- В XXl веке «Боруссия» лишь трижды выигрывала Бундеслигу – в 2002-м, 2011-м и 2012 годах. На счету «Баварии» 13 титулов.
- Всего мюнхенцы побеждали в чемпионате Германии 28 раз, что является рекордом. Дортмундцы – восемь раз.