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    Bild: «Боруссия» Д больше не будет продавать футболистов «Баварии»

    Руководство дортмундской «Боруссии» приняло решение не продавать футболистов «Баварии».

    Черно-желтые больше не хотят усиливать конкурента и собираются в ближайшие годы составить мюнхенцам постоянную конкуренцию в борьбе за победу в Бундеслиге.

    По этой причине дортмундский клуб продал полузащитника Кристиана Пулишича в «Челси», хотя «Бавария» проявляла к нему интерес.

    • В XXl веке «Боруссия» лишь трижды выигрывала Бундеслигу – в 2002-м, 2011-м и 2012 годах. На счету «Баварии» 13 титулов.
    • Всего мюнхенцы побеждали в чемпионате Германии 28 раз, что является рекордом. Дортмундцы – восемь раз.

    Источник: Bild

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    16.01.2019 18:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 января 2019, 21:51

      Ох уж эти громкие заявления боссов Дортмунда. Ну не продадите кого-то Баварии, вынуждены будете продать другому клубу на менее выгодных условиях или просто игрок БЕСПЛАТНО уйдет в Баварию свободным агентом. Всё это из области "назло маме уши отморожу", не смешите народ!

      1
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      Рейтинг: +22

      drago922 16 января 2019, 20:36

      давно пора , молодцы если в действительности так и будет

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 января 2019, 20:30

      Свежо предание, да верится с трудом. Руководство Дортмунда такого решения принять не может. Это вам не Руммениге с решением не покупать молодых южноамериканцев. В этом случае будет играть большую роль желание футболистов, которое просто перекроет любые ультиматумы Боруссии. Гетце и Хуммельс хотели именно в Баварию и ушли туда, тк почти все немецкие футболисты мечтают сыграть за Баварию - это данность. (Тоже самое кстати и немецких тренеров касается) А, если Боруссия будет в этом вопросе чересчур принципиальной, то игроки будут либо бастовать, как Дембеле, либо ждать окончания контракта и уходить бесплатно, как Левандовски.
      PS: ситуация с Пулишичем отличается кардинально, он сам мечтал играть в АПЛ и не раз об этом заявлял. Хотел бы в Баварию, рано или поздно там оказался бы вне зависимости от мнения Вацке и Цорка.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 января 2019, 20:24

      а толку-то? игроков же всё равно продают, просто другим)) а нужно их у себя удерживать либо искать равноценную замену сразу.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 19:45

      Правильное решение.

      8
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2019, 19:31

      и правильно !

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 16 января 2019, 19:00

      Ну сейчас за Ройса предложат так под 100 и сразу продадут

      5
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Skull_Boy 16 января 2019, 19:31

      ну я думаю ройса топ клуб покупать не будет ! по одной простой причине - хрустальный.

      6
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 января 2019, 18:43

      Щас в Дортмунде большого футбола вообще могло не быть, если бы Бавария их не спасла в свое время от банкротства.

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Бухбух 16 января 2019, 19:35

      Ну что же теперь, кормить их всю жизнь? И так сколько звёзд им отдали, я думаю расплатились по долгам сполна

      10
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 16 января 2019, 18:38

      Это правильное решение.

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