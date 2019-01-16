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    РФС: Дюков – единственный кандидат на пост главы организации

    Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков – единственный зарегистрированный кандидат на должность президента РФС. Об этом сообщил официальный сайт организации.

    На этот пост Дюкова выдвинули 63 организации – члены РФС.

    Формальные выборы главы Российского футбольного союза состоятся на конференции организации 22 февраля.

    • В настоящее время РФС временно руководит президент РПЛ Сергей Прядкин.
    • В начале декабря прошлого года должность главы РФС покинул Виталий Мутко.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    16.01.2019 13:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +379

      o33uk 17 января 2019, 02:09

      После того как сняли Толстых всё стало очевидно и понятно в нашем футболе есть только один игрок это газпром и вполне естественно что в очередной раз приходит функционер Зенита, хрен с ним откуда он главное что б дело делал, но результаты увы не очень и других на эту поляну он пустит, так что не ждите честной борьбы и развития детского спорта(это про тему лимита). Монополист никогда не хочет развития он(монополист) всегда преследует только одну цель сохранения своего статуса.

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 16 января 2019, 17:40

      Тогда выборы надо признать не состоявшимися!!!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 16:38

      Задача одна - вывести наш футбол на новый уровень.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 16 января 2019, 16:45

      Саша привет. Как то очень обтекаемо....Новый уровень - это что?
      Коррупции ,застоя,скандалов?
      Ведь из этого осиного гнезда ,,Газпрома,, путных ,разберающихся в футболе ,даже назвать сложно...

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 16 января 2019, 17:49

      Леша привет! В чем то ты прав. Но будем смотреть на результаты.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > zigbert 17 января 2019, 01:28

      Слушай у нас были уже руководители РФС из питера результаты прямо скажем так себе.
      Хотя на фоне Фурсенко господин Мутко ещё хоть как то где.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > zigbert 17 января 2019, 01:46

      Забыл добавить помните идею объеденного чемпа с Украиной откуда это шло увы из питера.
      От Дюкова к моему сожалению жду только:
      Отмена лимита
      Банкротство ещё пары клубов РПЛ
      Переход на полностью платный показ РПЛ
      Ну и естественно побед Зенита
      Т.к. всё новации которые нам устроили руководители из культурной столицы приводили к отрицательному результату.
      Есть у меня огромный минус память хорошая, помните как Фурсенко перевёл нас на осень-весна сколько было разговоров красивых тирад что теперь нам легче будет добиваться результатов в европе и тд., а оказалось что всё это было сделано для удобства работы на трансферном рынке.
      Результат (извините могу ошибиться)2008 ЦСКА победитель Лиги УЕФА, 2010 Зенит победил в ЛЕ , а после перехода что мы получили, игры в декабре, вечная проблема с кубком России т.к. полей нет и много ещё чего.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 16 января 2019, 15:26

      Арифметика проста: на сколько лет избирают президента РФС - столько же надо рисовать чемпионских звёздочек Зениту

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 января 2019, 14:54

      А из кого будут выбирать? Из одного кандидата, хотя бы куклу посадили,
      как на выборах президента РФ.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 16 января 2019, 14:23

      Несерьезно как-то, единственный кандидат... Попахивает говнецом.

      2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 января 2019, 14:05

      Удивительно)))

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 16 января 2019, 14:03

      Что мы знаем об нем?
      Да ничегошеньки.
      Темная лошадь.
      Но фамилия звучит почти,как Мудько....
      Сие настораживает.

      2
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