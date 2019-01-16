РФС: Дюков – единственный кандидат на пост главы организации

После того как сняли Толстых всё стало очевидно и понятно в нашем футболе есть только один игрок это газпром и вполне естественно что в очередной раз приходит функционер Зенита, хрен с ним откуда он главное что б дело делал, но результаты увы не очень и других на эту поляну он пустит, так что не ждите честной борьбы и развития детского спорта(это про тему лимита). Монополист никогда не хочет развития он(монополист) всегда преследует только одну цель сохранения своего статуса.
Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков – единственный зарегистрированный кандидат на должность президента РФС. Об этом сообщил официальный сайт организации.
На этот пост Дюкова выдвинули 63 организации – члены РФС.
Формальные выборы главы Российского футбольного союза состоятся на конференции организации 22 февраля.
- В настоящее время РФС временно руководит президент РПЛ Сергей Прядкин.
- В начале декабря прошлого года должность главы РФС покинул Виталий Мутко.