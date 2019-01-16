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    Бьелса созвал срочную пресс-конференцию. Тренер «Лидса» может объявить об уходе в отставку

    Сегодня в 20:00 по московскому времени состоится пресс-конференция, созванная главным тренером «Лидса» Марсело Бьелсой, сообщает Onefootball.

    По информации источника, на ней 63-летний специалист объявит об уходе в отставку. Причиной такого решения аргентинца стал недавний инцидент с отправкой им своих ассистентов на тренировку «Дерби Каунти» перед очным матчем команд.

    • Бьелса возглавил «Лидс» летом прошлого года.
    • После 27 туров «Лидс» возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа с 54 очками в активе. Команда опережает ближайших соперников на четыре балла.

    Источник: Onefootball

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    16.01.2019 19:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 февраля 2019, 19:25

      Цена ошибки. Бьелса уйдёт, Лидс просядетю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 16 января 2019, 21:35

      странно это ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 16 января 2019, 21:12

      Бьелса снова чудит

      0
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