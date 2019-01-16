Бьелса созвал срочную пресс-конференцию. Тренер «Лидса» может объявить об уходе в отставку

Сегодня в 20:00 по московскому времени состоится пресс-конференция, созванная главным тренером «Лидса» Марсело Бьелсой, сообщает Onefootball.

По информации источника, на ней 63-летний специалист объявит об уходе в отставку. Причиной такого решения аргентинца стал недавний инцидент с отправкой им своих ассистентов на тренировку «Дерби Каунти» перед очным матчем команд.