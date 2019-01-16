Бьелса созвал срочную пресс-конференцию. Тренер «Лидса» может объявить об уходе в отставку

Цена ошибки. Бьелса уйдёт, Лидс просядетю
Сегодня в 20:00 по московскому времени состоится пресс-конференция, созванная главным тренером «Лидса» Марсело Бьелсой, сообщает Onefootball.
По информации источника, на ней 63-летний специалист объявит об уходе в отставку. Причиной такого решения аргентинца стал недавний инцидент с отправкой им своих ассистентов на тренировку «Дерби Каунти» перед очным матчем команд.
- Бьелса возглавил «Лидс» летом прошлого года.
- После 27 туров «Лидс» возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа с 54 очками в активе. Команда опережает ближайших соперников на четыре балла.