Sport24: «Ростов» хочет получить от «Зенита» 6 миллионов за Скопинцева

Зенит должен помочь Ростову материально, как представителю родного Российского футбола. Трансфер Скопинцева станет хорошим поводом и обсуждать дальше не буду. хотя по самому Скопинцеву имею вопросы.
«Зенит» ведет переговоры с «Ростовом» о трансфере полузащитника Дмитрия Скопинцева.
Как сообщает Sport24, ростовчане хотят получить от петербургского клуба 6 миллионов евро за россиянина. Если клубы не согласуют условия сделки, 21-летний футболист останется в «Ростове» до конца сезона.
- Скопинцев перешел в состав желто-синих из «Балтики» в начале прошлого года.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Ростов» 18 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт Скопинцева рассчитан до лета 2023 года.