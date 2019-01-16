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    Sport24: «Ростов» хочет получить от «Зенита» 6 миллионов за Скопинцева

    «Зенит» ведет переговоры с «Ростовом» о трансфере полузащитника Дмитрия Скопинцева.

    Как сообщает Sport24, ростовчане хотят получить от петербургского клуба 6 миллионов евро за россиянина. Если клубы не согласуют условия сделки, 21-летний футболист останется в «Ростове» до конца сезона.

    • Скопинцев перешел в состав желто-синих из «Балтики» в начале прошлого года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Ростов» 18 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт Скопинцева рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Sport24

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    16.01.2019 17:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +718

      ДВС 16 января 2019, 19:37

      Зенит должен помочь Ростову материально, как представителю родного Российского футбола. Трансфер Скопинцева станет хорошим поводом и обсуждать дальше не буду. хотя по самому Скопинцеву имею вопросы.

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 16 января 2019, 19:05

      Не стоит он столько денег...))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 16 января 2019, 19:46

      Маша, зацени его... )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 16 января 2019, 20:06

      500-750к .....

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 16 января 2019, 20:11

      К-- это какая валюта ? ))) Для "Зенита" 6 лямов подъёмные деньги в нынешних ус ловиях, но 4 парень стоит на перспективу. Тем более личка будет в р-не 1-го ляма, если трансфер состоится.

      3
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Рубик Докоян 16 января 2019, 20:28

      К-это кило, т.е. 500-700 тысяч.

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ДВС 16 января 2019, 20:29

      ))) Спасибо, а то я не въехал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 16 января 2019, 19:05

      Я бы заголовок сделал другой.
      Зенит хочет испортить жизнь очередному футболисту.

      6
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 января 2019, 18:50

      Интересно, а сколько бы стоил трансфер Скопинцева в какой-либо европейский клуб?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 18:41

      Ростову главное не продешевить.

      5
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 16 января 2019, 18:02

      6 миллионов евро????? Ростов красава)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 16 января 2019, 17:27

      Что за трансферы уровень фнл

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 17:24

      Умирая сам -- свети другому ! Перейдёт, обеспечит себя хорошими деньгами, Буцкать мяч долго не приходится, а жизнь она длинней. Да и "Ростову" такие деньги очень кстати.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 16 января 2019, 17:35

      Правильно у древних : " Сгорая сам -- свети другому ! Но я первому коллеге ответил про умирающих игроков в " Зените".

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 16 января 2019, 17:18

      Ну перейдет в Зенит и можно ставить крест, не он первый и не последний, который умрет в Питере

      4
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