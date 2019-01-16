Sport24: «Ростов» хочет получить от «Зенита» 6 миллионов за Скопинцева

«Зенит» ведет переговоры с «Ростовом» о трансфере полузащитника Дмитрия Скопинцева.

Как сообщает Sport24, ростовчане хотят получить от петербургского клуба 6 миллионов евро за россиянина. Если клубы не согласуют условия сделки, 21-летний футболист останется в «Ростове» до конца сезона.