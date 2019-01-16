ВТБ вновь станет основным спонсором «Динамо». Бюджет – от 3 до 5 миллиардов рублей

Банк ВТБ станет основным спонсором московского «Динамо». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян.

По его словам, изменения в клубе связаны с переездом клуба на стадион «ВТБ Арена». Руководство банка хочет, чтобы на матчи команды приходили болельщики и чтобы «Динамо» выступало еврокубках.

По неподтвержденной информации, ВТБ может выделять «Динамо» до 5 миллиардов рублей в год. Арустамян считает, что более реальный вариант – 3 миллиарда рублей.

В ближайшее время будет выбран новый президент клуба. Основной претендент на эту должность – Виктор Лукьянов, один из топ-менеджеров ВТБ. Два других претендента – Юрий Белкин и Дмитрий Иванов, оба ранее работали в «Динамо».

Передача акций от клуба от ВФСО «Динамо» к ВТБ займет около двух месяцев. По словам Арустамяна, реальные изменения в клубе начнутся, скорее всего, летом.

ВТБ поставит «Динамо» задачу финишировать в топ-5 РПЛ в следующем сезоне.