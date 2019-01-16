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    ВТБ вновь станет основным спонсором «Динамо». Бюджет – от 3 до 5 миллиардов рублей

    Банк ВТБ станет основным спонсором московского «Динамо». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян.

    По его словам, изменения в клубе связаны с переездом клуба на стадион «ВТБ Арена». Руководство банка хочет, чтобы на матчи команды приходили болельщики и чтобы «Динамо» выступало еврокубках.

    По неподтвержденной информации, ВТБ может выделять «Динамо» до 5 миллиардов рублей в год. Арустамян считает, что более реальный вариант – 3 миллиарда рублей.

    В ближайшее время будет выбран новый президент клуба. Основной претендент на эту должность – Виктор Лукьянов, один из топ-менеджеров ВТБ. Два других претендента – Юрий Белкин и Дмитрий Иванов, оба ранее работали в «Динамо».

    Передача акций от клуба от ВФСО «Динамо» к ВТБ займет около двух месяцев. По словам Арустамяна, реальные изменения в клубе начнутся, скорее всего, летом.

    ВТБ поставит «Динамо» задачу финишировать в топ-5 РПЛ в следующем сезоне.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    16.01.2019 08:29
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 16 января 2019, 16:01

      А ведь деньги пенсионного фонда хранятся как раз в ВТБ.Это что Динамо за счёт пенсионных накоплений будет играть.Как то не смешно даже

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      Рейтинг: +95

      сейду 16 января 2019, 15:10

      Вот поэтому слоган ВТБ звучит так: Вот ТеБе 24, верёшь 300

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 16 января 2019, 14:25

      Опяяяттттььь!!!!!!!
      ..ля надоели эти перемены мне больше нравится тот путь по которому идём сейчас, как мне кажется это можно охарактеризовать как естественный эволюционный путь развития, конечно многие скажут что он вам дал, типо 12 место и тд., отрицать это трудно, но если б обыграли Анжи и Енисей которые должны были обыгрывать, это +6 очков, отставание от того же спартака 2 очка и естественно разговоры были б другие.
      Вообще конечно поражает эта ситуация ВТБ кидает клуб посреди сезона, не выполняет договорённости(по поводу премии игрокам за выход из первой лиги), банкротит команду отжимает собственность, имущество, а потом отматывает это всё назад.К плюсам можно конечно отнести то что теперь клуб вышел из под санкций за Фэйр-плей и видимо формально начнёт с чистого листа.
      Вроде надо радоваться, но согласен со многими кто выражает большой скепсис в отношение этой новости. Конечно ВТБ можно понять арена готова, а играть на ней некому, из-за этого ломается вся стратегия девелоперского проекта.
      Поживём увидим, но если команду возглавят менеджеры банкиры хорошего не жди, проходили уже.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 января 2019, 14:02

      Дрын, дын, дын дын - это ВТБ пилу заводит )) Проходили уже, знаем.
      Лучше бы по скромнее с финансами, но стабильнее, а то их то дохрена, то нихрена, всё уже разворовали.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > FanatSerj 16 января 2019, 14:30

      Согласен как-то спокойней,а то щас набегут, раздадут всем обещаний проведут очередную закупку оптовую, разворовав на этом основную массу средств и снова в кусты, а нам останется вспоминать как пару лет было хорошо.

      1
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      Рейтинг: +748

      99-й 16 января 2019, 12:19

      Ждем летом очередную мега закупку

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 12:10

      Все будет зависеть от результата команды и от посещаемости нового стадиона. Хорошо если новым менеджерам удастся улучшить состояние дел в Динамо.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > zigbert 16 января 2019, 15:59

      Как показывает практика результат и посещаемость ещё не факт и не признак оздоровления клуба(к сожалению).
      При Саламыче и первое и второе шло в гору, но как мы все видели эти два фактора уходят на второй план когда бабло и чьи то интересы не совпадают с интересами спорта.

      1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 16 января 2019, 11:40

      Позорище

      0
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 16 января 2019, 11:15

      55 лет с Динамо, но эти деньги Динамо не помогут - это под распил, как раньше земля в Петровском, стадион и т.п.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Best_forever 16 января 2019, 13:06

      Так никто из динамовских болельщиков, кто хоть немного в теме, прекрасно это понимают.



      Только недалёкие будут кричать, что второй бюджет в стране, где результат, где звёзды и т.п.

      1
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      Рейтинг: +3463

      acor94 16 января 2019, 10:26

      На сдачу можно и питерское Динамо возродить)

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 января 2019, 09:23

      Зачем чтоб опозориться в еврокубках

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Жёлто-синий 16 января 2019, 09:34

      Лол. Когда Динамо последний раз играло в ЛЕ, результат был крайне достойным (выиграли группу с 6 победами, прошли Андерлехт в 1/16 и вылетели только от очень мощного Наполи в 1/8, играя на равных), так что не надо ля-ля.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Shotlandets86 16 января 2019, 09:42

      Ага, а еще Динамо в 1972 году в финале играло в кубке обладателей кубков. Исходя из этого, будем ждать Динамо в финале ЛЕ ))))

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > WhiteEgon 16 января 2019, 10:48

      Не надо тёплое с холодным мешать. Это было в сезоне 14/15, что не так и давно.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > TOMSON 16 января 2019, 10:51

      Ну так это уже вина руководства господина Аджоева, который не сумел пойти путём Зенита и Локомотива и вовремя занести на лапу в УЕФА.

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      Shotlandets86 > TOMSON 16 января 2019, 13:14

      Заносить то было чего, просто зажали. Долг образовался уже после передачи клуба Обществу Динамо от ВТБ, так как урезали финансирование в два с половиной раза.

      ФФП грянул в конце весны. Долги вылезли зимой, так как денег выделили ВТБ-шники меньше. Вот и весь сказ. А как выплатили долг я вам легко отвечу - отдали значительную часть своей доли от недвижки в Петровском Парке (собственно, для чего Борюсик Ротенберг и приходил в Динамо).

      И ещё, клуб не за долги по ФФП наказывают, а за несоответствие расходов с доходами. Там был не рыночный контракт с ВТБ. Вот, собственно, и вся инфа. А вы напридумывали чего-то себе.

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      o33uk > Shotlandets86 16 января 2019, 14:35

      Только добавить хочу, как раз перед играми с Наполи начались эти проблемы по поводу Фэйр -Плей, зимние сборы проходили в полной непонятке как дальше будет игроки начинали подыскивать команды и тд.. Так что может и дальше бы прошли если б в не вмешались интриги и бабло.

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      o33uk > TOMSON 16 января 2019, 14:58

      Типичный питерский "интеллектуал" в 2014 году ваш ни разу не великий клуб нарушил так же ФФП только почему то получил штраф в 12 млн. евро и обещал до 2016 не увеличивать з.п. по контрактам как вы его соблюдаете все видели грубо говоря похлопали по попке и в угол поставили.
      А сейчас вопрос на сообразительность как ты думаешь связано такое мягкое решение с тем что газпром с 2012 спонсор лиги чемпионов.
      Так вот я не знаю как это видится из Питера, но по моему эти 12 млн. просто взятка. Поэтому говорить о том что мол Динамо наказали справедливо чушь.
      Зенит просто хотел отомстить за два упущенных(как вам кажется из-за нас) чемпионства, и просто газпром пролоббировал особо пристрастное отношение к Динамо и вот тут как раз интересы ВТБ и газпрома совпали, так как строительство подходило к концу и по договорённости пришлось бы ВТБ делится доходами с Динамо самое время команду слить и не просто слит,ь а вынудить отдать за долги свою долю(типичное рейдерство).
      Так что твоё это упрощение наивняк ребёнка который только научился читать.

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      o33uk > Shotlandets86 16 января 2019, 15:11

      Не согласен по поводу Ротенберга.
      Его пригласило именно спорт общество Динамо к ВТБ, он в данном вопросе отношение не имел.
      Он как мне кажется как раз мешал ВТБ тем что у него начало получатся, команда подобралась очень неплохая и Саламыч видно было знал что делает, так что с точки зрения спорта у Ротенберга получалось хорошо. Другой вопрос что ВТБ сильный клуб не нужен был его намеренно сливали.
      Это очень распространенная схема банковского рейдерства когда ты для получения кредита на развитие например завода под залог собственности заключаешь договор с банком на получения кредита.Потом банк перестаёт по каким то причинам выделение средств и в итоге через третьих лиц получает твою собственность.
      Ротенберг мешал тем что мог тупо своими деньгами закрыть долги Динамо и тем самым стать правообладателем доли Динамо в проекте петровский парк, поэтому сначала выгнали Аджоева потом послали Ротенберга и уже затем Саламыча и только потом ВТБ предложил обменять 25% доли в проекте на 75% спорт общества .

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      o33uk > Shotlandets86 16 января 2019, 16:05

      Забыл добавить если помнишь перед тем как пришёл в футбольное Динамо Ротенберг руководил пару лет Динамо хоккейным и очень круто руководил два Кубка Гагарина в подряд об этом явно говорят, а так же основной целью его было объединение ФК и ХК Динамо и в принципе всё к тому и шло, но как обычно хотели как лучше получилось как всегда.
      Ротенберг хотел одно,ВТБ другое.Грёбаный конфликт интересов.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > o33uk 16 января 2019, 17:29

      По Ротену есть одно "но" большое - он средства свои на клуб не выделял, а брал кредит у своих же аффилированых фирм и вешал его на клуб, а посему также получил доляшку в ПП, когда общество долги раздавало, в том числе и его Effen Constructions.

      В общем, одни мошенники в руководстве, только лица меняются. И всем нужен кусочек от пирога ПП.

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      o33uk > Shotlandets86 16 января 2019, 18:44

      Всё это фигня т.к. Ротенберг всего как год пришёл в ФК Динамо, а санкции по теме ФФП рассчитываются не за конкретный год, а высчитывают последние(не помню точно)3 или 5 лет когда Ротенберга ещё не было в клубе.
      Второй довод мой в том что даже когда развод состоялся ВТБ вместе с Кобелевым продолжали целый год команду топить хотя Аджоева в клубе уже не было, кажется что тут чёткая логика ВТБэшников.
      Из серии рейдеров накачиваешь компанию кредитами, а потом банкротишь и распродаёшь всё ценное, только здесь задача была получить долю в ПП.
      По фирме Effen Constructions ситуация мне кажется проще париной репы. Ротену сказали что он больше не гендир и может идти домой, а он наверняка типо, а что с деньгами которые я вложил и тут вариантов несколько надо тонкости знать(мы можем только догадыватся) например с Вальбуэной договаривался Аджоев и Ротен за свои деньги и тут получалась вилка либо, он забирает свой актив в виде контракта игрока либо клуб выкупает контракт и эти средства зачисляются на общий долг ФК Динамо, в этой неразберихе лямом больше или меньше не суть важно, как говорится ищи кому выгодно, а сливки все сняло ВТБ.
      Меня взбесили больше всех СМИ и наша трибуна когда орали Кобелев Кобелев …..УКИ. Понимаешь хрен с ним что запретили играть в ЛЕ мне на это вообще до фонаря было, можно было играть в нашем чемпе выиграть золото, а дальше разобрались бы, так нет дебилы Ротана выгнали, ВТБ кинуло т.к основная цель ещё раз повторю забрать долю, остались без денег и в ФНЛ вот всё чего добились с вашим сран..м кобелём. У Ротана хотя бы бабло было, а он видимо распоряжаться умеет.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > o33uk 16 января 2019, 19:58

      Ну если бы он стал единоличным собственником, другое дело, но всем им была нужна доляшка в ПП, что ему, что ВТБ. Проблемы с ФФП были бы и без него, это понятно. Он просто увеличил долг и изначально своих денег вкладывать не планировал, так как знал, что ему ДМ (читай ПП) не отдадут. Отсюда и отношение к нему у меня как к очередному временщику, поимевшему клуб.

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      o33uk > Shotlandets86 16 января 2019, 20:34

      Согласен! То чём говорю конфликт интересов.
      Но мне всё равно кажется останься Саламыч, Аджоев, Ротенберг в ФНЛ бы не попали.

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