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    Генич – об уходе игроков из «Спартака»: «Клуб все делает правильно, по-другому он поступить просто не мог»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал изменения в составе «Спартака», произошедшие в начале января.

    «Мне кажется, что «Спартак» сейчас делает все правильно, если мы говорим про чистку кадров. По-другому он поступить просто не мог.

    Кононов в своем недавнем интервью говорил, что за всеми трансферами и разрывами контрактов стоит он. У меня в этом есть большие сомнения. Я не исключаю, что и Самедов, и Джано подходят для концепции Кононова. Но в итоге с ними расстались.

    Поэтому я думаю, что в первую очередь это решение самого клуба. Говорить целостно об общественном мнении нельзя, потому что все думают по-разному: что Родионов ничем не управляет, что Измайлов проворачивает какие-то свои штучки и так далее.

    В ЦСКА такую ситуацию представить не могу. Я не знаю, что должно произойти, чтобы так случилось. Но мне кажется, что бы ни происходило в других московских клубах, все равно «Спартак» будет на передовой.

    Даже если о нем будет неслышно всю неделю, ты все равно привлечешь к себе внимание своим постом в твиттере о «Спартаке». «Спартак» в этом смысле всегда обсуждаем. Не в обиду другим клубам, просто так исторически сложилось.

    Да, информация о других клубах просачивается, но, в большинстве своем, до этого никому нет дела. Если же в «Спартаке» пересолят кашу, то все это будут рассматривать как прямой саботаж поваров против клуба, что они пытаются слить Глушакова или Кононова. Информацию про «Спартак» нужно принимать очень дозировано», – цитирует Генича Sport24.

    • Сегодня «Спартак» провел первый контрольный матч в 2019 году.
    • Команда со счeтом 5:2 обыграла «Локомотив» из Ташкента.

    Источник: Sport24

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    16.01.2019 20:32
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 17 января 2019, 08:30

      если иначе не мог, то объясни причину.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 17 января 2019, 07:35

      Хочешь, чтоб тебя заметили - пиши о Спартаке.
      Лучше негатив.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 17 января 2019, 06:56

      Константин! Исторически сложилось так, что комментаторы болеют за Спартак, а например не за Оренбург. В этом весь секрет популярности Спартака и других столичных команд.

      -1
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      Рейтинг: +1501

      777+ 16 января 2019, 23:35

      Мне казалось у Генича футбол на первом месте, а оказалось пиар! Пора с МАТЧ-ТВ к Малахову переходить! В то время когда последние 17 лет о Спартаке говорили больше всех - выигрывали чемпионат другие команды!!!........))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1080

      Красный май 16 января 2019, 23:01

      "...по-другому он поступить просто не мог". Это как? Из года в год мог, а тут приспичило? Так в чем тогда причина?
      Геничу захотелось просто "...ты все равно привлечешь к себе внимание своим постом в твиттере о «Спартаке». Ничего по существу, просто хочется внимания.

      4
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      Рейтинг: +905

      VVadic 16 января 2019, 22:31

      Какая-то истерика у этих журналистов от этого клуба. Поубавить им самим свой пыл. Мы тут все не в восторге от новостей об этом красном ромбе

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 16 января 2019, 21:56

      Генич "сильный" аналитик.
      Пусть перестанет игроков путать сначала, а потом умное лицо строит, хотя в одном он думаю прав.Вряд ли Кононов отпустил сам из клуба Джано.Самедов всё таки в возрасте, а вот Джано в принципе, находка для любого клуба Премьер Лиги.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 20:47

      Канал Матч ТВ сделал бы правильно, если бы в двое как минимум сократил количество своих сотрудников и зряплату им, особенно комментаторам. Получать 600т. рублей в месяц и более это как ? Пусть получают дозировано на договоре по факту работы на матче...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Рубик Докоян 17 января 2019, 09:13

      Да, а на сэкономленные деньги показывать больше матчей РФПЛ.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Владислав Vlad 17 января 2019, 09:23

      Увы, мы этого не дождёмся. Коммерция побеждает всюду: в спорте, медицине, образовании и т.д. А с учётом того, кто там рулит каналом ( люди далёкие от спорта и бизнеса ) отсюда и результаты...

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