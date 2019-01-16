Генич – об уходе игроков из «Спартака»: «Клуб все делает правильно, по-другому он поступить просто не мог»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал изменения в составе «Спартака», произошедшие в начале января.

«Мне кажется, что «Спартак» сейчас делает все правильно, если мы говорим про чистку кадров. По-другому он поступить просто не мог.

Кононов в своем недавнем интервью говорил, что за всеми трансферами и разрывами контрактов стоит он. У меня в этом есть большие сомнения. Я не исключаю, что и Самедов, и Джано подходят для концепции Кононова. Но в итоге с ними расстались.

Поэтому я думаю, что в первую очередь это решение самого клуба. Говорить целостно об общественном мнении нельзя, потому что все думают по-разному: что Родионов ничем не управляет, что Измайлов проворачивает какие-то свои штучки и так далее.

В ЦСКА такую ситуацию представить не могу. Я не знаю, что должно произойти, чтобы так случилось. Но мне кажется, что бы ни происходило в других московских клубах, все равно «Спартак» будет на передовой.

Даже если о нем будет неслышно всю неделю, ты все равно привлечешь к себе внимание своим постом в твиттере о «Спартаке». «Спартак» в этом смысле всегда обсуждаем. Не в обиду другим клубам, просто так исторически сложилось.

Да, информация о других клубах просачивается, но, в большинстве своем, до этого никому нет дела. Если же в «Спартаке» пересолят кашу, то все это будут рассматривать как прямой саботаж поваров против клуба, что они пытаются слить Глушакова или Кононова. Информацию про «Спартак» нужно принимать очень дозировано», – цитирует Генича Sport24.