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    Министр Колобков: «В 2018 году прошел лучший чемпионат мира по футболу»

    Министр спорта России Павел Колобков выступил с новогодним обращением. Политик считает, что в 2018 году прошел лучший чемпионат мира по футболу.

    «Уходящий год вошел в историю мирового спорта как год проведения в Российской Федерации лучшего по организации чемпионата мира по футболу. Огромный труд всей страны получил высокую оценку Международной федерации футбола, спортсменов, тренеров, специалистов и многочисленных болельщиков.

    Этот масштабный яркий спортивный праздник открыл для миллионов жителей других стран разнообразие многонациональной культуры россиян, их радушие и гостеприимство, а также подтвердил умение России безупречно проводить соревнования любого уровня», – считает министр.

    • Соревнование состоялось в июне-июле.
    • Победителем стала Франция.
    • Сборная России дошла до четвертьфинала.

    Источник: Минспорта РФ

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