Министр Колобков: «В 2018 году прошел лучший чемпионат мира по футболу»

Министр спорта России Павел Колобков выступил с новогодним обращением. Политик считает, что в 2018 году прошел лучший чемпионат мира по футболу.

«Уходящий год вошел в историю мирового спорта как год проведения в Российской Федерации лучшего по организации чемпионата мира по футболу. Огромный труд всей страны получил высокую оценку Международной федерации футбола, спортсменов, тренеров, специалистов и многочисленных болельщиков.

Этот масштабный яркий спортивный праздник открыл для миллионов жителей других стран разнообразие многонациональной культуры россиян, их радушие и гостеприимство, а также подтвердил умение России безупречно проводить соревнования любого уровня», – считает министр.