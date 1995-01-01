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    Сегодня пройдет совет директоров «Спартака». В руководстве клуба могут произойти изменения

    Сегодня состоится заключительный в году совет директоров «Спартака».

    Ожидается, что на нем будут обсуждаться возможные изменения в руководстве красно-белых.

    Есть вероятность, что коммерческий директор клуба Александр Атаманенко станет генеральным директором вместо Сергея Родионова. Тот, в свою очередь, может вернуться на пост президента академии «Спартака», который он занимал с 2011 по 2015 год.

    Кроме того, будет поднят вопрос о возвращении должности спортивного директора.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +1325

      maygli 38 минут назад

      ",,,а вы друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1325

      maygli 41 минуту назад

      И на должность спортивного директора пригласят опять Карпина...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      amazonaws 51 минуту назад

      В Спартаке сейчас БАРДАК во всех отношениях.
      Родионов не справился с поставленными задачами и прикрывал Глушакова.
      Закрывал глаза на все его криминальные похождения и ЗАГУЛЫ по ресторанам и баням!
      Глушаков заявил в полиции при допросе, что "Спартак" всегда готовится к играм в бане с девушками.
      Перед важными играми спартаковцы ПЬЯНСТВУЮТ и занимаются развратом, а потом хотят, чтобы болельщики за это их носили на руках.
      Глушаков РАСКОЛОЛСЯ и рассказал, как они готовятся и тренируются.
      А это РАЗРУШИТЕЛЬНО действует на команду и проявляется в играх.

      Половину состава надо увольнять и собирать новую команду.
      Первым на увольнение значится Глушаков!

      Это Глушаков на протяжении последних двух лет подрывал и вредит Спартаку своими загулами и диверсиями против Карреры.
      Но, Карреру уволили, а ГЛАВНЫЙ скандалист и виновник КРИЗИСА в Спартаке остался.
      Пока не ВЫГОНЯТ Глушакова из Спартака БАРДАК не прекратится.
      Федун это никак не может понять!
      ***
      Глушакова надо САЖАТЬ за угрозы УБИЙСТВОМ!
      В сети была опубликована ПОДЛИННАЯ аудиозапись, на которой Глушаков, в нецензурной форме, угрожает жене УБИЙСТВОМ и РАСПРАВОЙ!!!
      Ст. 119 УК РФ .
      Согласно УК РФ, наказанием за угрозу жизни или здоровью, по статье 119, могут служить:
      - ЗАКЛЮЧЕНИЕ под стражу,
      - тюремное заключение на срок от двух лет,
      - работы исправительного и обязательного характера или штрафы.
      ***
      По этим основаниям руководство Спартака должно и обязано ВЫГНАТЬ Глушакова из Спартака, чтобы он не позорил великий российский клуб.

      0
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      Рейтинг: +202

      uS_Number oNe 1 час назад

      Хахаха ржу не могу, тупо поменяются все местами ))) И все те же ЛЮДИ останутся ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2328

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Спортивный директор будет не из Камеди Клаб?

      2
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      Рейтинг: +3476

      батог 2 часа назад

      Надо ввести четкое распределение прав и обязанностей, что бы завхозы не лезли в дела команды! А то руководителей херова туча, а отвечает только тренер!

      0
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      Рейтинг: +492

      спартач-тверь 3 часа назад

      Кручу верчу запутать хочу- болел погубить Спартак разорить......

      3
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      Рейтинг: +3222

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Шили на мыло (((((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27471

      Полная Канистра 3 часа назад

      мебель просто переставили из одного угла в другой мля ну зашибись у вас изменения

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1976

      Спартач80 4 часа назад

      А Измайлов опять без мыла в опу Федуну влез?...

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