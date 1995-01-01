Сегодня пройдет совет директоров «Спартака». В руководстве клуба могут произойти изменения

",,,а вы друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь."
Сегодня состоится заключительный в году совет директоров «Спартака».
Ожидается, что на нем будут обсуждаться возможные изменения в руководстве красно-белых.
Есть вероятность, что коммерческий директор клуба Александр Атаманенко станет генеральным директором вместо Сергея Родионова. Тот, в свою очередь, может вернуться на пост президента академии «Спартака», который он занимал с 2011 по 2015 год.
Кроме того, будет поднят вопрос о возвращении должности спортивного директора.