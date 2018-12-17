Фан-клуб «Спартака» провел турниры в Сирии для детей погибших военных

Официальный фан-клуб «Спартака» провел футбольные турниры в Сирии. Они предназначались для детей, чьи родители погибли при исполнении военного долга. Мероприятия прошли в Дамаске и Скальбии.

«Разумеется, наш клуб помогает детям не только в Сирии. В России около 40 детских домов, воспитанники которых ездят на наши матчи: клуб выделяет им билеты. Это, к примеру, детдома во Владимирской, Рязанской, Тверской областях.

В Дамаске мы провели турнир в школе для детей погибших сирийских военных. Там воспитывается примерно 600 ребят. Школу курирует Башар Асад, большая территория охраняется военными. Вручили детям кубки, медали, мячи, форму. А ребята в честь нашего приезда дали концерт.

Директор подарила памятную табличку от школы; уже передали ее в музей «Спартака». Считаю, мы сделали хорошее дело.

Дети были в восторге, для них это действительно событие. Кстати, наш визит освещали ведущие сирийские СМИ и наш «Первый канал». На следующий день вернулись на базу Хмеймим, сформировали еще два комплекта подарков. Всего из Москвы привезли 500 мячей и 1 000 комплектов формы.

Через день поехали в Скальбию. Это христианский городок. Раньше там жили 15 тысяч человек, а теперь население выросло до 35 тысяч с учетом беженцев. Там приняли всех: мусульман, католиков... Скальбию несколько раз пытались взять террористы, но им дают отпор. Бандиты в двух километрах, в соседней деревне. Их постоянно видно. Четыре года назад подогнали к школе автомобиль со взрывчаткой и взорвали. Погибло около 80 учеников…

Там мы тоже провели турнир. Мэр города рассказала, как старается помогать детям в таких непростых условиях. Еще примерно сто детей собрал местный батюшка из православной церкви. Раздали ребятам комплекты подарков.

Буквально на следующий день после нашего визита в Скальбии снова начались боевые действия, террористы пошли на штурм», – рассказал директор фан-клуба Валентин Коршунов.

Боевые действия в Сирии идут более пяти лет.