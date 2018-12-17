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    Фан-клуб «Спартака» провел турниры в Сирии для детей погибших военных

    Официальный фан-клуб «Спартака» провел футбольные турниры в Сирии. Они предназначались для детей, чьи родители погибли при исполнении военного долга. Мероприятия прошли в Дамаске и Скальбии.

    «Разумеется, наш клуб помогает детям не только в Сирии. В России около 40 детских домов, воспитанники которых ездят на наши матчи: клуб выделяет им билеты. Это, к примеру, детдома во Владимирской, Рязанской, Тверской областях.

    В Дамаске мы провели турнир в школе для детей погибших сирийских военных. Там воспитывается примерно 600 ребят. Школу курирует Башар Асад, большая территория охраняется военными. Вручили детям кубки, медали, мячи, форму. А ребята в честь нашего приезда дали концерт.

    Директор подарила памятную табличку от школы; уже передали ее в музей «Спартака». Считаю, мы сделали хорошее дело.

    Дети были в восторге, для них это действительно событие. Кстати, наш визит освещали ведущие сирийские СМИ и наш «Первый канал». На следующий день вернулись на базу Хмеймим, сформировали еще два комплекта подарков. Всего из Москвы привезли 500 мячей и 1 000 комплектов формы.

    Через день поехали в Скальбию. Это христианский городок. Раньше там жили 15 тысяч человек, а теперь население выросло до 35 тысяч с учетом беженцев. Там приняли всех: мусульман, католиков... Скальбию несколько раз пытались взять террористы, но им дают отпор. Бандиты в двух километрах, в соседней деревне. Их постоянно видно. Четыре года назад подогнали к школе автомобиль со взрывчаткой и взорвали. Погибло около 80 учеников…

    Там мы тоже провели турнир. Мэр города рассказала, как старается помогать детям в таких непростых условиях. Еще примерно сто детей собрал местный батюшка из православной церкви. Раздали ребятам комплекты подарков.

    Буквально на следующий день после нашего визита в Скальбии снова начались боевые действия, террористы пошли на штурм», – рассказал директор фан-клуба Валентин Коршунов.

    Боевые действия в Сирии идут более пяти лет.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.12.2018 20:40
    Комментарии10
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      Рейтинг: +15180

      kykyi 5 часов назад

      Людоеда Асада поддержать, это конечно круто. Сколько вам за это отвалили?

      0
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      Рейтинг: +8522

      sssrspartak > kykyi 4 часа назад

      ты укроп или бледнолицый?

      0
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      Рейтинг: +15180

      kykyi > sssrspartak 4 часа назад

      Если много смотришь ТВ, то хотя бы анализируй, что там говорят, не принимай все за правду. Своих сирот у нас в России нет, что ли . А ну конечно, если приедешь к своим, по ТВ не покажут и денег не дадут.
      Хомосоветикус?

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      Рейтинг: +8522

      sssrspartak > kykyi 3 часа назад

      КАКИМ СВОИМ ТО?Я ЖИВУ В РОССИИ И НИКУДА УЕЗЖАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ!!Я ПРОТИВ ТОГО ЧТО СЕЙЧАС РАЗДУВАЮТ ПРОТИВ НАС!!ОБВИНИВ ВО ВСЕХ ГРЕХАХ!!МЕЖДУ СОБОЙ СОБАЧИМСЯ -ЭТО НА РУКУ АМЕРИКОСАМ!!Я ИХ БЛЕДНОЛИЦЫМИ И НАЗЫВАЮ,ЕЩЕ С ПРОШЛОГО !!А ЧТО ПОМОГАЕМ КОМУ ТО,ТАК ЭТО У НАС В КРОВИ НАВЕРНОЕ!!!НИЧЕГО В ЭТОМ НЕТ ЗАЗОРНОГО!!ТАК ЧТО....ТЫ НАВЕРНОЕ НЕ ПРАВ!!!

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      Рейтинг: +15180

      kykyi > sssrspartak 2 часа назад

      Своих сирот, которые живут в российских детдомах. Я думаю, что они поехали туда не для того, чтобы футболки передать, а для того, чтобы их показали по сирийскому ТВ. Я не думаю, что нужно поддерживать диктатора, который устроил гражданскую бойню в своей стране. Если бы мы не "грешили", никто бы нас и не тыкал мордой в наших грехи.

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      Рейтинг: +8522

      sssrspartak > kykyi 2 часа назад

      ладно!не будем о плохом и грустном!!быть добру!!

      1
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      Рейтинг: +15180

      kykyi > sssrspartak 2 часа назад

      ОК!

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      Рейтинг: +1354

      Агасфер 16 часов назад

      Достойно!

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      Рейтинг: +1610

      shurik45 16 часов назад

      Многострадальный народ и страна.(

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      Рейтинг: +1976

      Спартач80 17 часов назад

      Ну хорошее дело,похвально!

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