«Ультра Север» – об антирекорде посещаемости «Открытие Арены»: «Итоги кропотливой работы руководства «Спартака» против своих болельщиков»

Фанатская группировка «Спартака» «Ультра Север» прокомментировала тот факт, что в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:1) был установлен антирекорд посещаемости стадиона красно-белых «Открытие Арена».

На игре присутствовали всего 9333 зрителя, что стало худшим показателем посещаемости за всю историю арены.

«Итоги кропотливой работы руководства «Спартака» против своих болельщиков.

Отличный результат, поздравляем!» – говорится в записи в твиттере «Ультра Север».