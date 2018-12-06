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    • «Ультра Север» – об антирекорде посещаемости «Открытие Арены»: «Итоги кропотливой работы руководства «Спартака» против своих болельщиков»

    «Ультра Север» – об антирекорде посещаемости «Открытие Арены»: «Итоги кропотливой работы руководства «Спартака» против своих болельщиков»

    Фанатская группировка «Спартака» «Ультра Север» прокомментировала тот факт, что в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:1) был установлен антирекорд посещаемости стадиона красно-белых «Открытие Арена».

    На игре присутствовали всего 9333 зрителя, что стало худшим показателем посещаемости за всю историю арены.

    «Итоги кропотливой работы руководства «Спартака» против своих болельщиков.

    Отличный результат, поздравляем!» – говорится в записи в твиттере «Ультра Север».

    Источник: Твиттер «Ультра Север»

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    06.12.2018 12:59
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 19:07

      Построили им современную Открывашку, а то 50 или сколько там лет ютились по чужим углам. И все мало!

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 6 декабря 2018, 18:54

      Мне кажется даже не поклонников Спартака не устраивает ситуация если на команду перестанут ходить зрители не только в Москве, уверен что нынешнее руководство клуба ошибается уверовав в своей безгрешности, сметут и забудут как звали.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 18:37

      Рекорды как и антирекорды на то и существуют, чтобы их устанавливать. И у каждого свои основания, причины и показатели...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев 6 декабря 2018, 18:21

      Зато теперь только настоящие болелы ходят,а не эти клоуны,которые танцуют и поют под дирижерскую дудку.Пусть выступают в филармонии.Вы не цените Спартак.Болейте за Зенит.

      2
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      Рейтинг: +232

      hofman 6 декабря 2018, 17:30

      Много команд в Москве. Можно ходить, только на выездные матчи. Позиция. Абонемент за трибунами второй раз не продать.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 17:19

      Это их позиция ,возникшая не на пустом месте.

      5
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      Рейтинг: +709

      SanInstructor 6 декабря 2018, 17:13

      Пир во время чумы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24657

      DOCTOR PENALTY 6 декабря 2018, 15:06

      Подписываюсь! Уважаю парней, у которых не опускается матка, когда надо ехать в Севилью или Питер поддержать своих, заранее зная, что можно получить по башке.

      4
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      Рейтинг: +800

      Театрал > DOCTOR PENALTY 6 декабря 2018, 16:19

      Не понял ты доктор по гинекологии или травматологии?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24657

      DOCTOR PENALTY > Театрал 6 декабря 2018, 17:40

      твои спектакли мне не интересны!

      1
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 6 декабря 2018, 14:46

      в чемпионском году почему то никто не поносил руководство и игроков Спартака...кризисы они у всех бывают... и Ультра Север не олицетворение всех болельщиков... и много брать на себя не стоит...

      8
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 6 декабря 2018, 14:18

      Я не фант.Годков уже достаточно, но и я поддерживаю ребят обеими руками.Давно уже говорю, что Федун понимает только язык денег. До тех пор пока Глушаков в команде , а Измайлов с Родионовым в стуктуре клуба, ноги моей на стадионе больше не будет.Хватит.Насмотрелся уже на показушную радость Ромашки в матче с Крыльями.И я далеко не один.Большая часть болельщиков с центральных трибун не желает наблюдать как клуб убивают проходимцы дорвавшиеся до власти.Проплаченным тролям просьба засунуть свои ответы глубоко в ..опу.Отвечать Вам мразям просто не буду.Отрабатывайте свои тридцать серебренников, но в перепалку с вами вступать слепые и глухие я не собираюсь.

      11
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      Рейтинг: +800

      Театрал > vka1970 6 декабря 2018, 14:29

      Без твоих, трёх тысяч Спартак загнётся, это точно.

      4
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Театрал 6 декабря 2018, 16:29

      Фигляр, это пока три тысячи, а если ситуация не изменится количество будет только расти.Вам недалёким Старостин давно сказал:Любите Спартак в себе и перефразируя, но не Измайлова в Спартаке.Болелы так и делают.
      А ты продолжай, ходи и кивай телевизору дальше.

      3
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 > vka1970 6 декабря 2018, 16:39

      Ты дурак или сроду так?! Вроде взрослый человек, а как мальчишка... Ну давай я тебе солью все свои комментарии, а ты проставишь там минусы. Так и быть, избавлю от шараханий по сайту.

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > edw7777 6 декабря 2018, 17:13

      Так не хер ко мне лезть.
      Прочитал, прошёл мимо и будет тебе счастье.
      Ну тебя же это не устраивает ? Тебе насрать нужно, а когда бьют в ответ как хохол начинаешь вопрошать: А мене то за шо ?

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