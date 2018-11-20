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    Глава КДК РФС: «Состав комитета утвержден. Представителей МВД в нем нет»

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц опроверг информацию о приглашении в состав КДК сотрудников правоохранительных органов.

    «В соответствии с дисциплинарным регламентом Российского футбольного союза, состав Контрольно-дисциплинарного комитета утверждается только исполкомом РФС.

    На сегодняшний день состав КДК утвержден, комитет работает в соответствии с дисциплинарным регламентом. А что касается новых или старых кандидатур – это решает только исполком», – сказал Григорьянц

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2018 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 20 ноября 2018, 16:29

      Да на**й вы вообще нужны

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