Глава КДК РФС: «Состав комитета утвержден. Представителей МВД в нем нет»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц опроверг информацию о приглашении в состав КДК сотрудников правоохранительных органов.

«В соответствии с дисциплинарным регламентом Российского футбольного союза, состав Контрольно-дисциплинарного комитета утверждается только исполкомом РФС.

На сегодняшний день состав КДК утвержден, комитет работает в соответствии с дисциплинарным регламентом. А что касается новых или старых кандидатур – это решает только исполком», – сказал Григорьянц