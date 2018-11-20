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    «Мутко против»: «В состав КДК РФС пригласили представителей правоохранительных органов»

    По информации телеграм-канала «Мутко против», в ближайшее время в состав контрольно-дисциплинарного комитета РФС войдут представители правоохранительных органов.

    «Начальников МВД пригласили в состав контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Теперь полицейские будут решать судьбу футбольных клубов наравне со спортивными чиновниками. Во всем виноваты фанаты: у нас тут, конечно, не бешеная Англия, но файеры на трибунах, оскорбительные баннеры и драки чиновников достали. Казалось бы, нормальная футбольная субкультура, но нет. И теперь этими вопросами предложили заняться ментам.

    Основной аргумент в копилку «за» – у полицейских широкий арсенал идей для наказания провинившихся фанатов, а соответственно и их клубов. Да и тренера несколько раз теперь подумают, прежде чем выйти за пределы технической зоны.

    Основной аргумент «против» – у фанатов особое отношение к полиции – ACAB, все дела», – сообщает «Мутко против».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    20.11.2018 12:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -5

      Govy 20 ноября 2018, 23:50

      Ещё бы представителей ФСИН для усиления к МВД и ФСБ....куда катимся?))))

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 17:18

      Все это хорошо но не превратить бы проведение футбольных матчей в жесткую "зачистку".

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 ноября 2018, 16:50

      Изучить положительный опыт других стран в борьбе с этим явлением ума в РФС не хватает. Проще переложить это на других, которые тоже большим умом не блещут...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +209

      Горький565 20 ноября 2018, 14:55

      Простым болелам фиолетово, а отмороженные пусть боятся....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 ноября 2018, 14:20

      А не проще выявлять конкретных людей и наказывать отлучением от футбола ? Для этого стюарты и видео повторы как раз и существуют.И ни каких тебе ментов и наказаний клубов.Так по моему во всём мире делают.И только мы идём своим неизведанным путём.Маразм.

      2
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > Мары 20 ноября 2018, 14:35

      У нас резко снизилось собираемость бабла на нужды РФС. Кавазашвили уже намекал, что надо бы не только с иностранных тренеров поиметь, но и с их помощников.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > ilichkadr 20 ноября 2018, 15:29

      Ну тогда вопросов нет.
      Всё в стиле ЕР.

      0
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 20 ноября 2018, 14:12

      С фанатами понятно, всегда были проблемой, но " драки чиновников достали" это для меня новость. Неужели вот так прямо в драку и по мордам?

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 20 ноября 2018, 13:56

      Сколько у нас комитетов и комиссий- только никакого толку от этого....

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2018, 13:46

      Ментам нужно на трибунах работать, а не в КДК очко греть и деньги отбирать.
      В РФС необходимо ввести, на постоянной основе, группу следственного
      комитета, отслеживающей правовую и финансовую деятельность союза.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 ноября 2018, 13:02

      теперь во главе футбольного хозяйства будет диктатор это ПОЛИЦИЯ кто такую дикость придумал ? думаю ни черта они не наведут только ещё усугубят ситуацию

      5
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 20 ноября 2018, 12:54

      Приехали.
      Это же просто "судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов"(по ОУПДС),профессия такая..
      В данности..по КДК РФС,
      Упс..ещё страшнее стало.

      1
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