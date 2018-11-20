«Мутко против»: «В состав КДК РФС пригласили представителей правоохранительных органов»

По информации телеграм-канала «Мутко против», в ближайшее время в состав контрольно-дисциплинарного комитета РФС войдут представители правоохранительных органов.

«Начальников МВД пригласили в состав контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Теперь полицейские будут решать судьбу футбольных клубов наравне со спортивными чиновниками. Во всем виноваты фанаты: у нас тут, конечно, не бешеная Англия, но файеры на трибунах, оскорбительные баннеры и драки чиновников достали. Казалось бы, нормальная футбольная субкультура, но нет. И теперь этими вопросами предложили заняться ментам.

Основной аргумент в копилку «за» – у полицейских широкий арсенал идей для наказания провинившихся фанатов, а соответственно и их клубов. Да и тренера несколько раз теперь подумают, прежде чем выйти за пределы технической зоны.

Основной аргумент «против» – у фанатов особое отношение к полиции – ACAB, все дела», – сообщает «Мутко против».