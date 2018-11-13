Рианчо: «Спартак», вперед! Вперед, пожалуйста»

Бывший исполняющий главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо призвал болельщиков поддерживать команду.

Испанец руководил красно-белыми на протяжении шести матчей (две победы, две ничьи и два поражения) после увольнения Массимо Карреры. Вчера он покинул московский клуб после назначения на пост главного тренера Олега Кононова.

«Хочу только сказать: пожалуйста, болельщики, команде и тренеру очень важна сильная поддержка. Потому что мне нравится, что «Спартак» всегда как одна семья.

«Спартак», вперед! «Спартак», вперед, вперед, пожалуйста», – сказал Рианчо.