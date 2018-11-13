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    Рианчо: «Спартак», вперед! Вперед, пожалуйста»

    Бывший исполняющий главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо призвал болельщиков поддерживать команду.

    Испанец руководил красно-белыми на протяжении шести матчей (две победы, две ничьи и два поражения) после увольнения Массимо Карреры. Вчера он покинул московский клуб после назначения на пост главного тренера Олега Кононова.

    «Хочу только сказать: пожалуйста, болельщики, команде и тренеру очень важна сильная поддержка. Потому что мне нравится, что «Спартак» всегда как одна семья.

    «Спартак», вперед! «Спартак», вперед, вперед, пожалуйста», – сказал Рианчо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2018 12:36
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 ноября 2018, 22:53

      Что ему руководство Спартака подсыпало???? Или он по жизни идиот?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 13 ноября 2018, 19:09

      человек просто попал под раздачу а это часто бывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 13 ноября 2018, 18:25

      Всегда сложно сказать искренние ли слова у иностранцев...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 17:52

      Вряд ли теперь он когда появится в Спартаке.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 13 ноября 2018, 15:44

      Да уберите вы уже этого клоуна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 ноября 2018, 15:19

      Позднее зажигание у Рианчо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 13 ноября 2018, 15:06

      Он все еще не понял, "что медовый месяц" с командой Спартак, так неожиданно закончился, что реальность для него пока не наступила. Он все еще витает в грозовых облаках и ждет солнечной погоды.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 13 ноября 2018, 14:54

      Забавный

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 ноября 2018, 14:31

      иди на ксуй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 13 ноября 2018, 14:22

      Популист

      0
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