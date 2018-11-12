Рианчо покинул «Спартак»

неужто свершилось, я считаю его основоположником всех проблем Спартака. Это он хотел занять место Карреры, Это он привил команде новую игровую модель, короче РЕДИСКА
Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо покинул клуб после назначения Олега Кононова.
Испанец возглавил красно-белых на временной основе после увольнения Массимо Карреры 22 октября. Под его руководством команда провела шесть матчей, дважды победив, два раза сыграв вничью и потерпев два поражения.
Рианчо пришел в «Спартак» в качестве помощника главного тренера летом этого года.
Послушайте наш подкаст про «Спартак» – обсуждаем там увольнение Карреры, политику Федуна и слишком частые кризисы в команде: