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    Рианчо покинул «Спартак»

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо покинул клуб после назначения Олега Кононова.

    Испанец возглавил красно-белых на временной основе после увольнения Массимо Карреры 22 октября. Под его руководством команда провела шесть матчей, дважды победив, два раза сыграв вничью и потерпев два поражения.

    Рианчо пришел в «Спартак» в качестве помощника главного тренера летом этого года.

    Восемь важных вопросов Федуну

    Послушайте наш подкаст про «Спартак» – обсуждаем там увольнение Карреры, политику Федуна и слишком частые кризисы в команде:

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.11.2018 14:37
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 13 ноября 2018, 09:15

      неужто свершилось, я считаю его основоположником всех проблем Спартака. Это он хотел занять место Карреры, Это он привил команде новую игровую модель, короче РЕДИСКА

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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 13 ноября 2018, 06:21

      За 15-20 дней дней человек мог отработать как следует и в случае неудачи достойно уйти. Но, от этого балабола столько было срача, что с первого своего интервью заслужил всеобщую нелюбовь! И, его уход вызвал облегчение на душе!

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      Рейтинг: +111

      baddy 13 ноября 2018, 05:38

      До свидания Гамула, то есть Рианчо! Билет ему в один конец. Наконец-то свершилось. Пораньше бы тура 3. Да и Глушака с собой забери, он тебе любого будущего тренера подсидит.

      1
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 12 ноября 2018, 20:55

      Мне его жалко. Как человек он довольно интересный. Удачи, Рауль!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 ноября 2018, 20:49

      Какое несчастье!!! Я так успел к нему привыкнуть.

      1
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      Рейтинг: +14

      SeraffimS 12 ноября 2018, 19:06

      Как камень с души свалился. Уууууфффф.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 ноября 2018, 18:37

      Ка-а-а-а-ак, за Что-о-о-о-о-о-о-о-о*???????????

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 17:14

      Сколько их было и ещё будет, покидающих "Спартак"...

      2
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch 12 ноября 2018, 16:56

      Интересно он расписался на прощанье на шарфе Спартака с надписью про Федуна?

      1
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      Рейтинг: +729

      deimos88 12 ноября 2018, 16:50

      Бывай, ихтиандр х**ев, ****** в Ахмат, там тебя такой же супер тактик ждет

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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch > deimos88 12 ноября 2018, 16:55

      Это ты про кого?

      0
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