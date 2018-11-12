Рианчо покинул «Спартак»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо покинул клуб после назначения Олега Кононова.

Испанец возглавил красно-белых на временной основе после увольнения Массимо Карреры 22 октября. Под его руководством команда провела шесть матчей, дважды победив, два раза сыграв вничью и потерпев два поражения.

Рианчо пришел в «Спартак» в качестве помощника главного тренера летом этого года.

Восемь важных вопросов Федуну

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