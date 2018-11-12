Кононов – главный тренер «Спартака»

Бывший главный тренер «Арсенала» Олег Кононов возглавил «Спартак». Соглашение с 52-летним специалистом подписано на срок до лета 2020 года с возможностью пересмотра его условий по итогам этого сезона, цели на который – попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатил тулякам компенсацию в размере примерно 500 тысяч евро за расторжение контракта со специалистом.

Кононов тренировал «Арсенал» с лета 2018 года. Также в России он известен по работе с «Краснодаром» и «Ахматом».

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 ноября 2018 г.

Что ждет Кононова в «Спартаке»?

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