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    Кононов – главный тренер «Спартака»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Олег Кононов возглавил «Спартак». Соглашение с 52-летним специалистом подписано на срок до лета 2020 года с возможностью пересмотра его условий по итогам этого сезона, цели на который – попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

    Ранее сообщалось, что московский клуб заплатил тулякам компенсацию в размере примерно 500 тысяч евро за расторжение контракта со специалистом.

    Кононов тренировал «Арсенал» с лета 2018 года. Также в России он известен по работе с «Краснодаром» и «Ахматом».

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Послушайте наш подкаст про «Спартак» – обсуждаем там увольнение Карреры, политику Федуна и слишком частые кризисы в команде:

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.11.2018 13:48
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    Комментарии177
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 13 ноября 2018, 08:45

      Удачи в новом клубе! И пусть Спартаку повезёт, но не в матчах против ЛОКО!

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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 > Fan Loko mik 13 ноября 2018, 09:05

      А как же с Локо???

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > slavutiq70 13 ноября 2018, 09:06

      С ЛОКО пусть не повезёт!

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > slavutiq70 13 ноября 2018, 09:06

      Спартаку в смысле не повезёт.

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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 > Fan Loko mik 13 ноября 2018, 09:07

      Ну тогда пускай победит сильнейший!!!1

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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 13 ноября 2018, 08:35

      Конечно пожелаю удачи,,,,,сомнения есть и большие но пусть я ошибусь и Кононова всё получаться в Спартаке буду только рад,,,

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 13 ноября 2018, 08:06

      Поживем, увидим

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 13 ноября 2018, 07:33

      Посмотрим поможет ли это Спартаку.

      0
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS > TUMS 13 ноября 2018, 07:53

      Спартаку поможет, если у тренера будет полная власть в команде. Рот открыл против тренера - остался без месячной зп, поднял бунт - на след. День свободный агент. Только конечно контракты этого не позволят. У Романцева было так на мой взгляд в 90х, он сам все контролировал, а не эти бизнесмены, которые не хрена не понимают, вот как у него отобрали власть полную ( червяк пришел ) и полетело все по пи.де.

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 13 ноября 2018, 07:27

      Хороший тренер на мой взгляд! Краснодар мне симпатизировал при Кононове (ну там руководство умне еще). Увидим, что будет со спартаком, в любом случаи очень хороший вызов для тренера, но главное на мой взгляд в зимнее окно гнать ромашку всю, если этого не будет, то нормально работать они не дадут.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 ноября 2018, 07:06

      Перемен!!! Мы ждём Перемен!!!

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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 13 ноября 2018, 07:01

      Хоть бы получилось!

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      Рейтинг: +979

      directorpg 13 ноября 2018, 06:13

      Желаем успеха!

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      Рейтинг: +1709

      Краса 13 ноября 2018, 05:53

      Удачи, но сколько проработает?

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 13 ноября 2018, 05:21

      Вот свиньи есть свиньи, вам грамотного специалиста взяли, который может игру поставить, а вы верещите что вам надзиратель нужен, нах такие клоуны в команде, да и вообще в футболе нужны, которые без кнута работать не могут? Разогнать этот сброд и набрать адекватных профессиональных футболистов, а тренер очень даже толковый, считаю повезло клубу.

      -2
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 > Гавроша 13 ноября 2018, 08:38

      Эт они сейчас китаёзы Халка лупцуют негодяи...

      0
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > Алексей З 13 ноября 2018, 10:01

      Так то за мной начальник с палкой не ходит, а почему за этими охрененными профи должен? а сиську им не давать перед матчем? Если потребуется то всю рфпл разогнать, пусть местная молодежь играет, толку больше будет, и бюджеты целей, а то сборную уже из бразильцев набираем, позор(

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