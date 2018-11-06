Ловчев: «Рианчо, конечно, не тренер для «Спартака». Но главное в том, что в клубе все через одно место делается»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что в клубе все делается через одно место. По словам ветерана, не стоило увольнять Массимо Карреру с поста главного тренера, не найдя заранее ему замену.

«Рианчо, конечно, не тренер для «Спартака». Но главное в том, что в «Спартаке» все через одно место делается. Решили уволить тренера Карреру за отсутствие результатов – это правильное решение. Ну, а дальше-то что?! Замена не готова и, видимо, Рианчо действительно дали четыре матча, чтобы проявил себя...

Но в «Спартаке» так не должно быть. Да, получилось так с Каррерой, но случайностей все время не бывает. И если решили менять тренера, нужна ему замена сразу, а не через какое-то время.

У «Спартака» сейчас нет не только игры, но и ответственности. Вот с «Уралом» сравняли счет – и тут же пропустили. Ну, как это?.. Никто не контролирует ни фланги, ни центр. Нет внимания, подстраховки.

За игру надо винить футболистов и тренеров, за ситуацию, в которой сейчас команда – еще и руководство. Причем не человека, который финансирует клуб, а функционеров – Родионова и Измайлова. Можно отмолчаться, как они. И можно привести к такому состоянию дел.

Ведь не один же Каррера (хорошо, вместе с Трабукки) привели команду к такому. У «Спартака» есть Адриано, Зе, Ханни, Мельгарехо, Жиго (травмированный), Джикия, Глушаков, Ещенко... Эти люди могут добиваться побед, главное – спокойствие, уверенность и доверие. Ничего этого в «Спартаке» сейчас нет», – написал Ловчев в телеграме.