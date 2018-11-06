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    Ловчев: «Рианчо, конечно, не тренер для «Спартака». Но главное в том, что в клубе все через одно место делается»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что в клубе все делается через одно место. По словам ветерана, не стоило увольнять Массимо Карреру с поста главного тренера, не найдя заранее ему замену.

    «Рианчо, конечно, не тренер для «Спартака». Но главное в том, что в «Спартаке» все через одно место делается. Решили уволить тренера Карреру за отсутствие результатов – это правильное решение. Ну, а дальше-то что?! Замена не готова и, видимо, Рианчо действительно дали четыре матча, чтобы проявил себя...

    Но в «Спартаке» так не должно быть. Да, получилось так с Каррерой, но случайностей все время не бывает. И если решили менять тренера, нужна ему замена сразу, а не через какое-то время.

    У «Спартака» сейчас нет не только игры, но и ответственности. Вот с «Уралом» сравняли счет – и тут же пропустили. Ну, как это?.. Никто не контролирует ни фланги, ни центр. Нет внимания, подстраховки.

    За игру надо винить футболистов и тренеров, за ситуацию, в которой сейчас команда – еще и руководство. Причем не человека, который финансирует клуб, а функционеров – Родионова и Измайлова. Можно отмолчаться, как они. И можно привести к такому состоянию дел.

    Ведь не один же Каррера (хорошо, вместе с Трабукки) привели команду к такому. У «Спартака» есть Адриано, Зе, Ханни, Мельгарехо, Жиго (травмированный), Джикия, Глушаков, Ещенко... Эти люди могут добиваться побед, главное – спокойствие, уверенность и доверие. Ничего этого в «Спартаке» сейчас нет», – написал Ловчев в телеграме.

    Источник: Телеграм Евгения Ловчева

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    06.11.2018 14:13
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 ноября 2018, 02:12

      А ведь именно из за таких говрунов Массимо и убрали.Ни когда больше слушать и читать этого тупого пустобрёха не буду.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 20:06

      Дошло наконец, что убрать тренера можно очень быстро и в самый неподходящий момент а вот найти хорошего тренера сейчас будет трудно. В руководстве тоже необходимо провести реорганизацию. Измайлов и Родионов должны покинуть клуб ,каки Глушаков.

      5
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 6 ноября 2018, 19:46

      тренер нужен жесткий типа Горлуковича.Возможно Юран

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 6 ноября 2018, 18:25

      Чего так выгораживает Федуна? Некрасиво. Типа Войско плохое, а Полководец он великий.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 ноября 2018, 17:58

      ВЫ все спартачи соберитесь на своей открывашке и обсудите ваши проблемы и не
      выносите это на всеобщее обсуждение. Нам-то, это по* ую.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 17:57

      Да ладно. Неужели Ловчев стал ругать руководство?
      Всё просто - Ловчев понимает, что Федун скоро вернётся из "отпуска" и так же он понимает, что за бардак ответит руководство перед Федуном. Ведь Федун давно сказал, что не будет заниматься футболом, этим будут заниматься профессионалы. Наступил момент икс - профессионалы себя показали.
      Скорее всего увольнение Карреры произошло так (моё мнение) - Федун спросил у руководства смогут ли они найти замену Каррере если его уволить сейчас. Руководство сказало - " Да без "Бэ". Федун с облегчением уехал отдыхать.
      Ведь Ловчев говорит, что руководство нужно винить за ситуацию, которая произошла сейчас. Не летом, когда просс-ралли трансферную кампанию, не весной, когда вылетели из кубка и просс-ралли 2 место, а сейчас, т.е. после увольнения Карреры.

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 6 ноября 2018, 16:08

      Кроме редакции бомбардира кто-нибудь еще подписан на телеграм канал этого флюгера?
      Почему ЗМС Зобнина и Кутепова нет в списке "победителей"?
      Если агент Трабукки привел команду к "такому", то чем в это время занимался агент "ромашек" андреев? Почему допустил такое, если клубом "рулят" агенты, а не и.о. гендира радионов?
      Столько много вопросов и так мало ответов... ))

      5
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 6 ноября 2018, 16:06

      Читаешь прессу сложилось впечатление что Спартак это большая красная жопа

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > РМЗ 6 ноября 2018, 17:07

      Да ты поэт в душе.

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ > александр п 6 ноября 2018, 17:34

      Если только в душе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2744

      a_who 6 ноября 2018, 16:03

      Да и так ясно, что Рианчо человек временный !

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 ноября 2018, 15:55

      ну так иди, потренируй

      2
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