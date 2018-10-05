Прядкин: «Уверен, что «Анжи» доиграет сезон»

Президент РПЛ Сергей Прядкин выразил уверенность, что «Анжи» не снимется с чемпионата России и доиграет текущий сезон.

Махачкалинцы испытывают большие проблемы с финансами. Задолженность клуба по зарплате перед игроками и сотрудниками составляет около 300 миллионов рублей. Ранее футболисты «Анжи» предупредили руководство, что могут не выйти на матч 11-го тура Премьер-лиги с ЦСКА, если клуб не начнет выплату долгов.

«Позавчера была встрече с президентом клуба. Насколько мне известно, продолжаются переговоры с администрацией Дагестана о поддержке клуба. Я задавал вопросы о финансовой ситуации в клубе, о задержках зарплаты. Озабоченность у клуба есть, но чего-то экстраординарного не услышал. Премьер-лига все средства, которые поступают от реализации коммерческих прав, сразу переводит в клубы.

Может ли клуб сняться с чемпионата? Нет. Уверен, что команда доиграет сезон», – сказал Прядкин.

«Анжи», возможно, развалится уже на этих выходных. Пострадает вся лига