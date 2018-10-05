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    Прядкин: «Уверен, что «Анжи» доиграет сезон»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин выразил уверенность, что «Анжи» не снимется с чемпионата России и доиграет текущий сезон.

    Махачкалинцы испытывают большие проблемы с финансами. Задолженность клуба по зарплате перед игроками и сотрудниками составляет около 300 миллионов рублей. Ранее футболисты «Анжи» предупредили руководство, что могут не выйти на матч 11-го тура Премьер-лиги с ЦСКА, если клуб не начнет выплату долгов.

    «Позавчера была встрече с президентом клуба. Насколько мне известно, продолжаются переговоры с администрацией Дагестана о поддержке клуба. Я задавал вопросы о финансовой ситуации в клубе, о задержках зарплаты. Озабоченность у клуба есть, но чего-то экстраординарного не услышал. Премьер-лига все средства, которые поступают от реализации коммерческих прав, сразу переводит в клубы.

    Может ли клуб сняться с чемпионата? Нет. Уверен, что команда доиграет сезон», – сказал Прядкин.

    «Анжи», возможно, развалится уже на этих выходных. Пострадает вся лига

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2018 18:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 16:12

      Прядкин - сама уверенность.

      2
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 5 октября 2018, 21:30

      Жалко,довольно самобытная команда,неужели ничего нельзя сделать?

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 октября 2018, 21:01

      Бесплатно играют и ломаются только дураки. Бесплатный сыр...

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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 октября 2018, 18:31

      Надо пообещать игрокам, что все долги будут закрыты. Пусть потерпят до конца сезона.
      Если, что кредиты пусть возьмут,

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