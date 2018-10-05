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    Какой вы футболист?

    Леонардо: «Сейчас переход Ибрагимовича в «Милан» невозможен»

    Спортивный директор «Милана» Леонардо опроверг информацию о возможном переходе нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

    «Не является секретом, что Ибра тесно связан с «Миланом», все знают это. Когда здесь собралась новая команда управленцев, то мы действительно думали о его приглашении. Это было больше, чем просто обычная мысль, проскочившая в голове, и мы не будем этого отрицать.

    Златан великолепный футболист с очень необычными характеристиками, но прямо сейчас его переход невозможен», – заявил Леонардо.

    Ранее сообщалось, что «Милан» может арендовать Ибрагимовича во время зимнего трансферного окна. 37-летний швед выступал в итальянском клубе с 2010 по 2012 год.

    Источник: FourFourTwo

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    05.10.2018 11:16
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