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    Какой вы футболист?

    «Зенит» пять раз пробил по воротам «Славии» и победил. Игроки чешского клуба нанесли 27 ударов

    «Зенит» в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы обыграл «Славию» со счетом 1:0.

    Единственным голом в матче на стадионе «Санкт-Петербург» отметился нападающий Александр Кокорин.

    Точный удар форварда сборной России стал одним из пяти, нанесенных «Зенитом» в сторону ворот соперника. Футболисты пражского клуба нанесли 27 ударов в сторону ворот Андрея Лунева.

    Параллельный матч группы C завершился победой «Копенгагена» над «Бордо». Датский клуб делит первенство в группе с командой Сергея Семака.

    «Зенит» могли уничтожить. Всех спасли Лунев и Кокорин

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 22:04
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 10:42

      Лучшим на поле был Лунев.

      20
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 октября 2018, 05:52

      Неожиданная победа!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 5 октября 2018, 04:06

      У Зенита очередной спад , так нельзя с этим надо что то делать

      2
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      Рейтинг: +25020

      bset 5 октября 2018, 01:13

      Хохо. Так это мы еще хорошо против Реала сыграли. Славия там вообще чуть не уничтожила Зенит.

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 октября 2018, 00:03

      Могли - не считается, а Лунёв и Кокорин игроки Зенита, так про игроков не гооворят, говорят про погоду или неявку друго команды на матч, игроки Зенита спасли Зенит , чушь какая-то, вам журналистские стандарты нужно повышать... Бомбардир, не знаю что вы знаете про футбол, но я вам помогу : в этом тоже его красота , в футболе выигрывает не тот кто нанёс больше ударов ( пример ЦСКА - Мадрид, Россия - Испания ) я не буду приводить примеров многолетней давности

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5241

      Каратель > Zubo 5 октября 2018, 05:11

      разговор тут не про результат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 4 октября 2018, 23:36

      Зенит позорище ....

      3
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      Рейтинг: +1532

      starche 4 октября 2018, 23:13

      Спасибо Лунёву и Кокорину!

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 октября 2018, 22:55

      за количество ударов по воротам очки не начисляют. кто больше забил- тот и молодец. Сегодня это Зенит. Всех с победой.

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      Рейтинг: +2284

      Бриг 4 октября 2018, 22:54

      Кокорин очень вовремя вернулся. У всех остальных спад.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 22:52

      На классе и малой кровью. По-сталински!

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