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  • «Зенит» пять раз пробил по воротам «Славии» и победил. Игроки чешского клуба нанесли 27 ударов

«Зенит» пять раз пробил по воротам «Славии» и победил. Игроки чешского клуба нанесли 27 ударов

4 октября 2018, 22:04
36

«Зенит» в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы обыграл «Славию» со счетом 1:0.

Единственным голом в матче на стадионе «Санкт-Петербург» отметился нападающий Александр Кокорин.

Точный удар форварда сборной России стал одним из пяти, нанесенных «Зенитом» в сторону ворот соперника. Футболисты пражского клуба нанесли 27 ударов в сторону ворот Андрея Лунева.

Параллельный матч группы C завершился победой «Копенгагена» над «Бордо». Датский клуб делит первенство в группе с командой Сергея Семака.

«Зенит» могли уничтожить. Всех спасли Лунев и Кокорин

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Славия Лунев Андрей
Комментарии (36)
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Project Бабангида
1538680033
"точность - вежливость королей"
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alp
1538680234
ооооочень печально смотриться Зенит........
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Dimasax74
1538680384
Что делал Дзюба весь матч? Где его настрой?
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portero
1538680598
игра дерьмо, повезло. Семак куча ????? почему не выпустил Кузяева??? с победой и очками!
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sevsor
1538680770
"Зениту" крупно повезло, выиграть при такой вялой и бестолковой игре. Стыдно было смотреть как кучка миллионеров нехотя перемещается по полю...интересно, а сами зенитовкие "академики" испытывают чувство стыда?
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Zenmaster
1538681162
Количество это хорошо -- но качество важнее !!!
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Рубик Докоян
1538682274
Пруха и везуха сегодня была с " Зенитом" в обнимку...
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Derzkiy1
1538685414
Зенит позорище ....
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Zubo
1538687000
Могли - не считается, а Лунёв и Кокорин игроки Зенита, так про игроков не гооворят, говорят про погоду или неявку друго команды на матч, игроки Зенита спасли Зенит , чушь какая-то, вам журналистские стандарты нужно повышать... Бомбардир, не знаю что вы знаете про футбол, но я вам помогу : в этом тоже его красота , в футболе выигрывает не тот кто нанёс больше ударов ( пример ЦСКА - Мадрид, Россия - Испания ) я не буду приводить примеров многолетней давности
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zigbert
1538811769
Лучшим на поле был Лунев.
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