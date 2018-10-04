«Зенит» пять раз пробил по воротам «Славии» и победил. Игроки чешского клуба нанесли 27 ударов

«Зенит» в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы обыграл «Славию» со счетом 1:0.

Единственным голом в матче на стадионе «Санкт-Петербург» отметился нападающий Александр Кокорин.

Точный удар форварда сборной России стал одним из пяти, нанесенных «Зенитом» в сторону ворот соперника. Футболисты пражского клуба нанесли 27 ударов в сторону ворот Андрея Лунева.

Параллельный матч группы C завершился победой «Копенгагена» над «Бордо». Датский клуб делит первенство в группе с командой Сергея Семака.

«Зенит» могли уничтожить. Всех спасли Лунев и Кокорин