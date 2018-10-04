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    «Зенит» могли уничтожить. Всех спасли Кокорин и Лунев


    5
    Голосов: 4
    04.10.2018 22:30
    Вы тоже в шоке?

    Матч «Зенита» и «Славии» в Лиге Европы номинально почти не выделялся. В Санкт-Петербург приехал очередной клуб, который по уровню ниже «Зенита». Данни перед игрой предупреждал, что «Славия» сильна именно командой. Так получилось, что за счет коллективного футбола чехи и давили «Зенит». 45 тысяч зрителей наблюдали, как хозяева раз за разом пускают удары. К моменту единственного гола питерцев их соперники десять раз пробили в створ ворот Лунева. Вышедший на замену Кокорин забил мяч первым точным ударом всего «Зенита». Общая статистика по ударам – 5:27. С трибун победа «Зенита» выглядела странновато.

    Денис Лапшин, корреспондент «Бомбардира»

    «Начали более-менее нормально, но потом все заглохло. «Славия» очень много била из-за штрафной. Там были не прям расстрелы, но плотные удары метров с 30-ти. Лунев очень много тащил, а где-то с 50-й минуты «Зенит» вообще перестал создавать моменты. «Зенит» не наиграл даже на ничью, а «Славия» доминировала. В плюс «Зениту» можно отдать только атаки в концовке, которые все-таки привели к засчитанному голу. Перед этим был еще момент с незасчитанным мячом Дриусси. Команда все-таки вышла мотивированной и смогла себя преодолеть, хотя матч проигрывался по всем статьям».

    Болельщики тоже беспокоятся.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +68031

      portero 14 октября 2018, 15:11

      теперь Кокорин не поможет, это очень плохо для Зенита

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 7 октября 2018, 00:09

      Желающие "дать отдохнуть" группе уставших футболистов, вы не заметили, что с чехами отдыхали Шатов, Смольников, Маркизио и полтора тайма Кузяев?
      Не считайте себя умнее Богданыча.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 6 октября 2018, 23:42

      Дзюбе нужно дать небольшую передышку . Кокошу с Дреуси пустить

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 октября 2018, 19:49

      Необходимо убирать Дзюбу и усиливать атаку. Атака -лучшая защита. Дзюба стал,стал как пень.Повторяется прошлый год,когда Манчини выталкал его из команды. Как мог Спивак купиться на этот бабский стон. Он был,есть и будет пнем..Просто про него надо забыть. Пусть отдает честь Черчесову . В Зените ему делать нех.я.

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 5 октября 2018, 22:01

      Славия единственная команда которая умеет бить с дальней дистанции в створ, у нас это постоянно пас болельщикам, такого даже в топ командах не увидишь.

      0
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      Рейтинг: +87

      grain 5 октября 2018, 14:37

      Вот и Зенит накрыл кризис окончательно. Всегда меня настораживали бодрые старты команды в начале сезона, очень часто это плохо заканчивалось. Локомотив выиграли на эмоциях и при больших проблемах в обороне, а дальше по наклонной. Копия прошлого года. Ну хоть Кокорин после травмы за дело взялся без раскачки, продолжил, так сказать, свой прошлый сезон. Надеюсь, что спад в игре будет недолгим, ждем Мамману, с обороной что-то надо делать, Лунев конечно молодец, но в каждом матче всё не вытащить!

      3
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      Рейтинг: +2320

      Бриг 5 октября 2018, 13:03

      Отскочили чудом, но игры-то нет! Дважды подряд-это уже тревожно. У Краснодара-все наоборот...

      2
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      Рейтинг: +2320

      Бриг 5 октября 2018, 12:48

      Это общая усталость, видимо. Кокорин появился как с другой планеты-живой на фоне умирающих. В принципе, похоже на прошлогодний упадок примерно в это время.

      3
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 5 октября 2018, 11:25

      Надо дать отдохнуть группе игроков..Видимо усталость сказывается..

      1
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      Рейтинг: +76

      Наш 5 октября 2018, 08:01

      С возвращением Кокорина надеюсь, что поправится в нападении. А в защите - беда. И с этим до следующего трансферного окна ничего не сделать. Нету и Мемля - полный отстой. Да и кое-кому пора на покой. (надо же - в рифму).

      3
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