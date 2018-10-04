«Зенит» могли уничтожить. Всех спасли Кокорин и Лунев

Вы тоже в шоке?

Матч «Зенита» и «Славии» в Лиге Европы номинально почти не выделялся. В Санкт-Петербург приехал очередной клуб, который по уровню ниже «Зенита». Данни перед игрой предупреждал, что «Славия» сильна именно командой. Так получилось, что за счет коллективного футбола чехи и давили «Зенит». 45 тысяч зрителей наблюдали, как хозяева раз за разом пускают удары. К моменту единственного гола питерцев их соперники десять раз пробили в створ ворот Лунева. Вышедший на замену Кокорин забил мяч первым точным ударом всего «Зенита». Общая статистика по ударам – 5:27. С трибун победа «Зенита» выглядела странновато.

twit text — ФК «Зенит»(@zenit_spb) 4 октября 2018 г.

Денис Лапшин, корреспондент «Бомбардира» «Начали более-менее нормально, но потом все заглохло. «Славия» очень много била из-за штрафной. Там были не прям расстрелы, но плотные удары метров с 30-ти. Лунев очень много тащил, а где-то с 50-й минуты «Зенит» вообще перестал создавать моменты. «Зенит» не наиграл даже на ничью, а «Славия» доминировала. В плюс «Зениту» можно отдать только атаки в концовке, которые все-таки привели к засчитанному голу. Перед этим был еще момент с незасчитанным мячом Дриусси. Команда все-таки вышла мотивированной и смогла себя преодолеть, хотя матч проигрывался по всем статьям».

Болельщики тоже беспокоятся.

twit text — Princess Of The North /Зенит в моeм сердце.(@princesofnorth) 4 октября 2018 г.

twit text — Наталья С (@demetra792) 4 октября 2018 г.