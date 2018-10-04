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    Лига Европы. «Зенит» обыграл «Славию», «Копенгаген» вырвал победу в Бордо

    Матч 2-го тура группы С Лиги Европы «Зенит»«Славия» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Голом отметился нападающий Александр Кокорин.

    В параллельной встрече «Бордо» уступил «Копенгагену» со счетом 1:2.

    Команда Сергея Семака набрала 4 очка и делит лидерство в группе с «Копенгагеном».

    Лига Европы. Группа С. 2-й тур

    Зенит (Россия) – Славия (Чехия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кокорин, 80.

    Бордо (Франция) – Копенгаген (Дания) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сотириу, 42; 1:1 – Санкаре, 84, 1:2 – Сков, 90+2.

    Удаления: нет – Зека, 90+3.

    Незабитые пенальти: Камано, 45+4 – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 21:50
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 10:40

      С победой Зенит!

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 5 октября 2018, 04:33

      Очень неоднозначный вышел матч...Питерцы по статистике и по игре явно уступали гостям.Тем приятнее что сумели забить и взять своё.Кокорин потихоньку приходит в себя и набирает голевое чутьё.Молодчина!Игра забудется,а результат останется.С победой Питер!!!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 22:40

      Похоже третий год подряд нас ждёт октябрьско-ноябрьский спад в игре " Зенита" и каждый раз после игры с "Анжи" на выезде. Какое-то наваждение и странное совпадение...

      6
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      Рейтинг: +67523

      portero 4 октября 2018, 22:22

      эх Мамай чуток не вошло

      8
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 октября 2018, 22:10

      Виден спад -- но главное счёт на табло -- всех с победой !!!

      7
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 октября 2018, 22:08

      зиня -СУПЕР!

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 4 октября 2018, 22:04

      Да, ребята, в Каспийске была не случайность, это у нас игровой спад. Здорово, что умудрились на этом фоне взять три очка, но в воскресенье ничья будет хорошим результатом.

      6
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 4 октября 2018, 22:02

      Все думаю, как хорошо, что Луня купили, а не Селихова. Хоть что то цыган путнее сделал

      3
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      Рейтинг: +11239

      knikos 4 октября 2018, 22:00

      Что это было ? Кто сможет объяснить ? Зенит сыграл намного хуже , чем вчера Локо и ...выиграл ! Началось ? Как в прошлые сезоны ? Все мёртвые , кроме Лунёва . И то он не сразу "проснулся".
      Слава Богу , Саша ВЕРНУЛСЯ !!! Надо бы поздравить с победой , да как-то пальцы не пишут. Поздравлю нас с величайшим везением. Бог сегодня был с Зенитом.

      7
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      Рейтинг: +701

      Хведя > knikos 4 октября 2018, 22:03

      Взяли чехов измором. После того, как те устали их возить. Луневу - респект. От одного Стоха штук пяток вытащил.

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      Рейтинг: +67523

      portero > knikos 4 октября 2018, 22:24

      вопросы к Семаку и огромному тренерскому корпусу нахлебников

      8
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      Рейтинг: +11239

      knikos > portero 5 октября 2018, 00:07

      А что Семак ? Спас игру заменами !

      0
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      Рейтинг: +67523

      portero > knikos 5 октября 2018, 00:09

      Кузяев изначально игрок основы, без него игра у Зенита сыпется(причем уже не первую игру), он мотор,
      слишком много шлангов - пешеходов

      7
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      Рейтинг: +67523

      portero > knikos 5 октября 2018, 00:11

      по Кокорину нет вопросов там еще физика не в норме , Дзюба просел по физике еще с Оренбургом, дохлый был

      7
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 4 октября 2018, 21:59

      выход заболотного окончательно надломил славию)
      в общем с трудовой победой!

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