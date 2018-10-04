Лига Европы. «Зенит» обыграл «Славию», «Копенгаген» вырвал победу в Бордо

Матч 2-го тура группы С Лиги Европы «Зенит» – «Славия» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Голом отметился нападающий Александр Кокорин.

В параллельной встрече «Бордо» уступил «Копенгагену» со счетом 1:2.

Команда Сергея Семака набрала 4 очка и делит лидерство в группе с «Копенгагеном».

Лига Европы. Группа С. 2-й тур

Зенит (Россия) – Славия (Чехия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кокорин, 80.

Бордо (Франция) – Копенгаген (Дания) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сотириу, 42; 1:1 – Санкаре, 84, 1:2 – Сков, 90+2.

Удаления: нет – Зека, 90+3.

Незабитые пенальти: Камано, 45+4 – нет.

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