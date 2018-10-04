Неймар: «ПСЖ» победил, я забил три мяча – не могу быть еще более счастлив»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что счастлив после победы во втором туре группового этапа Лиги чемпионов над «Црвеной Звездой». Бразильский форвард оформил хет-трик в этой встрече.

«Конечно, можно сказать, что это была лучшая игра с начала сезона для нас. Здесь дело не только во мне, а во всей команде.

Лично я очень доволен. Мы все хотели победить. Моя команда выиграла, я забил три мяча – я не могу быть еще более счастлив.

«Црвена Звезда»? Они играли интенсивно. Но мы показали свой лучший футбол, большое желание победить. Нам удалось диктовать свои условия игры и свой темп», – заявил Неймар.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Црвена Звезда» завершился со счетом 6:1. Французы с тремя очками занимают третью строчку в турнирной таблице группы С, а их соперник замыкает квартет с одним очком.