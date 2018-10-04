Неймар: «ПСЖ» победил, я забил три мяча – не могу быть еще более счастлив»

ну если честно то црвена звезда больше походила на дворовую команду, так что тут не нужно переоценивать себя, во встречах с другими соперниками по группе будет видно, на что способен псж
Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что счастлив после победы во втором туре группового этапа Лиги чемпионов над «Црвеной Звездой». Бразильский форвард оформил хет-трик в этой встрече.
«Конечно, можно сказать, что это была лучшая игра с начала сезона для нас. Здесь дело не только во мне, а во всей команде.
Лично я очень доволен. Мы все хотели победить. Моя команда выиграла, я забил три мяча – я не могу быть еще более счастлив.
«Црвена Звезда»? Они играли интенсивно. Но мы показали свой лучший футбол, большое желание победить. Нам удалось диктовать свои условия игры и свой темп», – заявил Неймар.
Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Црвена Звезда» завершился со счетом 6:1. Французы с тремя очками занимают третью строчку в турнирной таблице группы С, а их соперник замыкает квартет с одним очком.