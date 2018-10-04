Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Неймар: «ПСЖ» победил, я забил три мяча – не могу быть еще более счастлив»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что счастлив после победы во втором туре группового этапа Лиги чемпионов над «Црвеной Звездой». Бразильский форвард оформил хет-трик в этой встрече.

    «Конечно, можно сказать, что это была лучшая игра с начала сезона для нас. Здесь дело не только во мне, а во всей команде.

    Лично я очень доволен. Мы все хотели победить. Моя команда выиграла, я забил три мяча – я не могу быть еще более счастлив.

    «Црвена Звезда»? Они играли интенсивно. Но мы показали свой лучший футбол, большое желание победить. Нам удалось диктовать свои условия игры и свой темп», – заявил Неймар.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Црвена Звезда» завершился со счетом 6:1. Французы с тремя очками занимают третью строчку в турнирной таблице группы С, а их соперник замыкает квартет с одним очком.

    Источник: AFP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2018 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 4 октября 2018, 14:14

      ну если честно то црвена звезда больше походила на дворовую команду, так что тут не нужно переоценивать себя, во встречах с другими соперниками по группе будет видно, на что способен псж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 4 октября 2018, 11:49

      Как мало ему стало надо для футбольного счастья...Если б Ливеру или Наполи три мяча отгрузил, понятна бы радость была...А так...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11