Егоров – об игре рукой Надсона: «Левников должен был поставить пенальти и показать красную карточку»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал ошибку, которую допустил главный арбитр матча девятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Крылья Советов» Кирилл Левников. Та встреча завершилась со счетом 2:1.

В концовке игры при счете 1:1 после удара форварда казанцев Сердара Азмуна мяч рукой отбил защитник самарцев Надсон, но судья пропустил это нарушение правил.

«Это игра рукой. Судья должен был поставить пенальти и показать красную карточку.

Хорошо, что ошибка не повлияла на результат. Была бы ничья, до сих пор общались бы с руководством «Рубина» по этому поводу», – сказал Егоров.