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    Какой вы футболист?

    Егоров – об игре рукой Надсона: «Левников должен был поставить пенальти и показать красную карточку»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал ошибку, которую допустил главный арбитр матча девятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Крылья Советов» Кирилл Левников. Та встреча завершилась со счетом 2:1.

    В концовке игры при счете 1:1 после удара форварда казанцев Сердара Азмуна мяч рукой отбил защитник самарцев Надсон, но судья пропустил это нарушение правил.

    «Это игра рукой. Судья должен был поставить пенальти и показать красную карточку.

    Хорошо, что ошибка не повлияла на результат. Была бы ничья, до сих пор общались бы с руководством «Рубина» по этому поводу», – сказал Егоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2018 10:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1297

      compka 4 октября 2018, 17:49

      Левников-Нахлебников

      0
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      Рейтинг: +906

      Rabinovi_ch 4 октября 2018, 14:13

      Извинись перед Рубином!

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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 13:43

      Опять ошибка арбитра ,которая правда не повлияла на результат.

      2
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD 4 октября 2018, 12:14

      Хорошо, что хоть Азмун успел за оставшиеся минуты статус-кво восстановить

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 12:50

      Я же тебе говорил, что Егоров признает эту очевидную ошибку Левникова. Только я не согласен с красной карточкой, там была неумышленная игра рукой, поэтому по моему мнению пенальти и жёлтая карточка. Объяснять человеку, что такое биомеханика, если он этого не знает, весьма трудно.

      4
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 12:55

      Да, Олег, ты был прав ! ))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 12:57

      Он обе ошибки судей признал, где не назначили пенальти. Я зашёл не надолго, придя с магазина. Через полчаса поеду к дочери, сегодня по позже.

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