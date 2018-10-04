Месси: «Лига чемпионов – вишенка на торте для любого футболиста»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» заявил, что его команда нацелена на победу во всех турнирах, в которых принимает участие.

«Для каждого игрока Лига чемпионов является вишенкой на торте. Но для успеха в этом турнире нужно показывать результаты и во внутреннем чемпионате. Так что для нас важны все турниры.

Играть в Лиге чемпионов на выезде никогда не было просто. Особенно против такой команды, как «Тоттенхэм».

Мы провели отличный матч, а первый тайм был фантастическим», – сказал Месси.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Барселона» завершился со счетом 2:4. «Бомбардир» вел текстовую онлайн трансляцию этой встречи. Англичане после двух игр занимают третью строчку в турнирной таблице с нулем очков, каталонцы делят первое место с «Интером» с шестью очками.

И это один из лучших вратарей мира?