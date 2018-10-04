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    Какой вы футболист?

    Месси: «Лига чемпионов – вишенка на торте для любого футболиста»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» заявил, что его команда нацелена на победу во всех турнирах, в которых принимает участие.

    «Для каждого игрока Лига чемпионов является вишенкой на торте. Но для успеха в этом турнире нужно показывать результаты и во внутреннем чемпионате. Так что для нас важны все турниры.

    Играть в Лиге чемпионов на выезде никогда не было просто. Особенно против такой команды, как «Тоттенхэм».

    Мы провели отличный матч, а первый тайм был фантастическим», – сказал Месси.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Барселона» завершился со счетом 2:4. «Бомбардир» вел текстовую онлайн трансляцию этой встречи. Англичане после двух игр занимают третью строчку в турнирной таблице с нулем очков, каталонцы делят первое место с «Интером» с шестью очками.

    И это один из лучших вратарей мира?

    Источник: Marca

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    04.10.2018 10:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +575

      Mark68 4 октября 2018, 16:32

      Поздравляю Барсу с Победой! Хотя я и болею за Барсу,но прогнозировал ничью!) Но получилось и было красиво,но правда не без ложки...Увы, но прав Лео,сказав что есть проблемы с обороной у команды,очень уж просто стали им забивать...,практически,что не удар,то гол...(

      0
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 13:38

      Игры в ЛЧ всегда вдохновляют всех футболистов и здесь они стараются показать все свое мастерство.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 октября 2018, 13:20

      Тренер барсы дно... при счете...0:2 шпоры перед шли... нет чтобы дембеле выпустит на скорость атаки он дно рафиньо выпускает... эт все класс игроков а тренер название одно

      0
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      Рейтинг: +490

      Alejandrrro 4 октября 2018, 12:41

      ЛЧ - это сам торт. А внутренние титулы - это вишенки. Вот у Реала за последние 3 года 3 торта, а у Барсы одни вишенки ;)

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Alejandrrro 4 октября 2018, 13:18

      Не говори у реала три... судьи обидешь

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 4 октября 2018, 11:13

      Месси может говорить , что угодно про футбол, невероятно то. что он творит на поле!!!

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      Рейтинг: +799

      амани > амани 2 ноября 2018, 17:09

      упс, какой-то дятел лучше Месси творит на поле, минус поставил....хороший мальчик!

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      Рейтинг: +25020

      bset 4 октября 2018, 10:49

      Еще бы на уровне сборных вишенку сорвать. А то так ничего и не выиграл кроме олимпиады.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > bset 4 октября 2018, 13:19

      С таким дно тренером сборному нечего не светит

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      Рейтинг: +351

      simoron81 4 октября 2018, 10:48

      хороший матч провел аргентинец

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