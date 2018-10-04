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    Какой вы футболист?

    Тренер «Монако» Жардим: «Нужно выйти хотя бы в Лигу Европы»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после поражения от дортмундской «Боруссии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов заявил, что теперь его команде остается рассчитывать только на выход в Лигу Европы.

    «Мы здорово провели первый тайм, были опасны впереди и уверенно владели мячом. После первого пропущенного гола продолжали так играть, но не смогли достойно ответить. Мы слишком много оставили свободного пространства, чем воспользовалась «Боруссия».

    В следующих матчах мы сыграем с «Брюгге». В этих матчах нам нужно взять шесть очков. Эти две игры важны для нас. Нужно выйти хотя бы в Лигу Европы», – заявил Жардим.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Монако» завершился со счетом 3:0. Немецкая команда с шестью очками лидирует в группе А, французы располагаются на последнем месте, не набрав очков.

    Источник: FourFourTwo

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    04.10.2018 10:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +215

      iuda 4 октября 2018, 16:51

      Головёшка от Гинера спалит весь "Монако"

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 октября 2018, 13:15

      Уж очень похоже на Локомотив...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 13:11

      Да уж постарайтесь ,хотя бы на ЛЕ.

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 4 октября 2018, 12:04

      Да уж, если продали 90% основного состава то эта задача вряд ли исполнима.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7550

      серега кашин 4 октября 2018, 11:38

      монако в этом сезоне ждет полный провал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 4 октября 2018, 11:28

      С такой игрой шансов мало!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 10:28

      С такой игрой и результатами никуда не входят, а вылетают...

      6
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 4 октября 2018, 10:28

      Нужно думать, как команде игру поставить и не вылететь из элиты в чемпионате, а не о лиге Европы. И наверное о своей судьбе тоже.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 4 октября 2018, 10:14

      Через месяц: "Нужно сосредоточится на том, что бы сохранить прописку в лиге1",
      В конце сезона: "Нужно сосредоточиться и вернуться на следующий год в элитный дивизион".

      2
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      Рейтинг: +215

      iuda 4 октября 2018, 10:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А нужна ли вам была мёртвая головёшка?

      -4
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      ...
      Рейтинг: +229

      MrZLOba > iuda 4 октября 2018, 13:14

      Головин более чем обострял и играл в отличии от его команды...

      0
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