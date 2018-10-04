Тренер «Монако» Жардим: «Нужно выйти хотя бы в Лигу Европы»

Головёшка от Гинера спалит весь "Монако"
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после поражения от дортмундской «Боруссии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов заявил, что теперь его команде остается рассчитывать только на выход в Лигу Европы.
«Мы здорово провели первый тайм, были опасны впереди и уверенно владели мячом. После первого пропущенного гола продолжали так играть, но не смогли достойно ответить. Мы слишком много оставили свободного пространства, чем воспользовалась «Боруссия».
В следующих матчах мы сыграем с «Брюгге». В этих матчах нам нужно взять шесть очков. Эти две игры важны для нас. Нужно выйти хотя бы в Лигу Европы», – заявил Жардим.
Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Монако» завершился со счетом 3:0. Немецкая команда с шестью очками лидирует в группе А, французы располагаются на последнем месте, не набрав очков.