Тренер «Монако» Жардим: «Нужно выйти хотя бы в Лигу Европы»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после поражения от дортмундской «Боруссии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов заявил, что теперь его команде остается рассчитывать только на выход в Лигу Европы.

«Мы здорово провели первый тайм, были опасны впереди и уверенно владели мячом. После первого пропущенного гола продолжали так играть, но не смогли достойно ответить. Мы слишком много оставили свободного пространства, чем воспользовалась «Боруссия».

В следующих матчах мы сыграем с «Брюгге». В этих матчах нам нужно взять шесть очков. Эти две игры важны для нас. Нужно выйти хотя бы в Лигу Европы», – заявил Жардим.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Монако» завершился со счетом 3:0. Немецкая команда с шестью очками лидирует в группе А, французы располагаются на последнем месте, не набрав очков.