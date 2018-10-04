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Тренер «Монако» Жардим: «Нужно выйти хотя бы в Лигу Европы»

4 октября 2018, 10:04
11

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после поражения от дортмундской «Боруссии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов заявил, что теперь его команде остается рассчитывать только на выход в Лигу Европы.

«Мы здорово провели первый тайм, были опасны впереди и уверенно владели мячом. После первого пропущенного гола продолжали так играть, но не смогли достойно ответить. Мы слишком много оставили свободного пространства, чем воспользовалась «Боруссия».

В следующих матчах мы сыграем с «Брюгге». В этих матчах нам нужно взять шесть очков. Эти две игры важны для нас. Нужно выйти хотя бы в Лигу Европы», – заявил Жардим.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Монако» завершился со счетом 3:0. Немецкая команда с шестью очками лидирует в группе А, французы располагаются на последнем месте, не набрав очков.

Источник: FourFourTwo
Лига чемпионов Монако Боруссия Д Брюгге Жардим Леонарду
Комментарии (11)
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iuda
1538637119
А нужна ли вам была мёртвая головёшка?
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Grey33
1538637287
Через месяц: "Нужно сосредоточится на том, что бы сохранить прописку в лиге1", В конце сезона: "Нужно сосредоточиться и вернуться на следующий год в элитный дивизион".
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Фотон
1538638091
Нужно думать, как команде игру поставить и не вылететь из элиты в чемпионате, а не о лиге Европы. И наверное о своей судьбе тоже.
Ответить
Рубик Докоян
1538638121
С такой игрой и результатами никуда не входят, а вылетают...
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Docentusa
1538641716
С такой игрой шансов мало!
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серега кашин
1538642311
монако в этом сезоне ждет полный провал
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Сержтир
1538643891
Да уж, если продали 90% основного состава то эта задача вряд ли исполнима.
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zigbert
1538647896
Да уж постарайтесь ,хотя бы на ЛЕ.
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афоня72
1538648145
Уж очень похоже на Локомотив...
Ответить
iuda
1538661110
Головёшка от Гинера спалит весь "Монако"
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