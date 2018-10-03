Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Тоттенхэм», в матче шесть голов

«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:2.

Каталонцы набрали 6 очков и остались на первой строчке в группе. «Тоттенхэм» идет третьим без набранных очков.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

Тоттенхэм (Англия) – Барселона (Испания) – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Коутиньо, 2; 0:2 – Ракитич, 28; 1:2 – Кейн, 52; 1:3 – Месси, 56; 2:3 – Ламела, 66; 2:4 – Месси, 89.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Сон (Сиссоко, 66), Уинкс, Кейн, Ламела (Льоренте, 79), Ваньяма (Дайер, 57), Лукас, Дэвис.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс (Вермален, 90+2), Коутиньо (Рафинья, 83), Артур (Видаль, 87), Луис Суарес, Месси, Лангле, Альба.

Предупреждения: Алдервейрелд, 14; Ваньяма, 41; Ламела, 43; Кейн, 74; Дайер, 90+3 – Артур, 59; Бускетс, 71.

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