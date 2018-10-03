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    Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Тоттенхэм», в матче шесть голов

    «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:2.

    Каталонцы набрали 6 очков и остались на первой строчке в группе. «Тоттенхэм» идет третьим без набранных очков.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

    Тоттенхэм (Англия) – Барселона (Испания) – 2:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Коутиньо, 2; 0:2 – Ракитич, 28; 1:2 – Кейн, 52; 1:3 – Месси, 56; 2:3 – Ламела, 66; 2:4 – Месси, 89.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Сон (Сиссоко, 66), Уинкс, Кейн, Ламела (Льоренте, 79), Ваньяма (Дайер, 57), Лукас, Дэвис.

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс (Вермален, 90+2), Коутиньо (Рафинья, 83), Артур (Видаль, 87), Луис Суарес, Месси, Лангле, Альба.

    Предупреждения: Алдервейрелд, 14; Ваньяма, 41; Ламела, 43; Кейн, 74; Дайер, 90+3 – Артур, 59; Бускетс, 71.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    И это один из лучших вратарей мира?

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2018 23:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 4 октября 2018, 15:31

      Шпоры играли в сильно ослабленном составе плюс к этому-отсутствие у Барселоны неповторимого Дембеле,ну и очередная шедевральная игра Гения.вот таков секрет победы на Уэмбли.

      2
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 11:11

      Искрометный получился футбол.

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 октября 2018, 06:23

      Да

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 4 октября 2018, 02:00

      Месси великолепен!!!

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 4 октября 2018, 00:39

      Вот это зрелище!!! Зачетный матч!!!

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 4 октября 2018, 00:13

      Игра удалась. Суарес пропуская мячи оставлял неудел защиту "шпор". Лёва - молодец! Ракитич, Коутиньо, Кейн наглядно показали как нужно бить по воротам!

      0
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      Рейтинг: +67523

      portero 4 октября 2018, 00:12

      поляна плешивая.
      Барса конечно в атаке сильна, но всяко могло повернуться в этой игре

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 октября 2018, 00:09

      У ТТХ в защите проходной двор, хотя и у Барсы не сказать, что надёжно, особенно не понравился Семеду. Я его всё никак раскусить не могу - он то на оле играет, легко расправляясь с соперниками, то ни пришей, ни пристегни, как сегодня.
      Приятно видеть каталонцев такими заряженными на победу, на контрасте с последними матчами в Ла Лиге, где многие были как сонные мухи.
      Льорис весь матч веселил, а Ракитич, наверное, гол тура положил, красавчик.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 4 октября 2018, 00:10

      семеду вообще пожарил мудак !

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 4 октября 2018, 00:06

      Супер матч!!! На загляденье!!!! Красивый футбол обеих команд!!! Льёрис слегка чудил)))

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 4 октября 2018, 00:05

      Барса она и в Англии Барса!

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