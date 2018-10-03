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  • Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Тоттенхэм», в матче шесть голов

Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Тоттенхэм», в матче шесть голов

3 октября 2018, 23:56
12

«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:2.

Каталонцы набрали 6 очков и остались на первой строчке в группе. «Тоттенхэм» идет третьим без набранных очков.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

Тоттенхэм (Англия) – Барселона (Испания) – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Коутиньо, 2; 0:2 – Ракитич, 28; 1:2 – Кейн, 52; 1:3 – Месси, 56; 2:3 – Ламела, 66; 2:4 – Месси, 89.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Сон (Сиссоко, 66), Уинкс, Кейн, Ламела (Льоренте, 79), Ваньяма (Дайер, 57), Лукас, Дэвис.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс (Вермален, 90+2), Коутиньо (Рафинья, 83), Артур (Видаль, 87), Луис Суарес, Месси, Лангле, Альба.

Предупреждения: Алдервейрелд, 14; Ваньяма, 41; Ламела, 43; Кейн, 74; Дайер, 90+3 – Артур, 59; Бускетс, 71.

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И это один из лучших вратарей мира?

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Тоттенхэм Барселона
Комментарии (12)
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dinar7777dinar
1538600307
ожидаемая победа барсы ! 5 голов лео за 2 матча !
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Патронташ
1538600719
Барса она и в Англии Барса!
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dendiesel
1538600815
Супер матч!!! На загляденье!!!! Красивый футбол обеих команд!!! Льёрис слегка чудил)))
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Cules2013
1538600975
У ТТХ в защите проходной двор, хотя и у Барсы не сказать, что надёжно, особенно не понравился Семеду. Я его всё никак раскусить не могу - он то на оле играет, легко расправляясь с соперниками, то ни пришей, ни пристегни, как сегодня. Приятно видеть каталонцев такими заряженными на победу, на контрасте с последними матчами в Ла Лиге, где многие были как сонные мухи. Льорис весь матч веселил, а Ракитич, наверное, гол тура положил, красавчик.
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portero
1538601177
поляна плешивая. Барса конечно в атаке сильна, но всяко могло повернуться в этой игре
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LIO1987
1538602783
Вот это зрелище!!! Зачетный матч!!!
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TY13R
1538607623
Месси великолепен!!!
Ответить
Александр ЗА
1538623381
Да
Ответить
zigbert
1538640675
Искрометный получился футбол.
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Vladarg
1538656315
Шпоры играли в сильно ослабленном составе плюс к этому-отсутствие у Барселоны неповторимого Дембеле,ну и очередная шедевральная игра Гения.вот таков секрет победы на Уэмбли.
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