Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Тоттенхэм», в матче шесть голов

«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:2.
Каталонцы набрали 6 очков и остались на первой строчке в группе. «Тоттенхэм» идет третьим без набранных очков.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа В. 2-й тур
Тоттенхэм (Англия) – Барселона (Испания) – 2:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Коутиньо, 2; 0:2 – Ракитич, 28; 1:2 – Кейн, 52; 1:3 – Месси, 56; 2:3 – Ламела, 66; 2:4 – Месси, 89.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Сон (Сиссоко, 66), Уинкс, Кейн, Ламела (Льоренте, 79), Ваньяма (Дайер, 57), Лукас, Дэвис.
«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс (Вермален, 90+2), Коутиньо (Рафинья, 83), Артур (Видаль, 87), Луис Суарес, Месси, Лангле, Альба.
Предупреждения: Алдервейрелд, 14; Ваньяма, 41; Ламела, 43; Кейн, 74; Дайер, 90+3 – Артур, 59; Бускетс, 71.
И это один из лучших вратарей мира?