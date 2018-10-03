Лопетеги – о матче с ЦСКА: «Мяч просто не залетал в ворота»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги подвел итоги гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1). Специалист отметил, что его команду подвела реализация в этой встрече.

«Не хватило в каком-то смысле удачи. Мы создали много голевых моментов – были с флангов, издалека, с центра. Мяч просто не залетал в ворота. Соперник играл дома, плюс забил быстрый гол. Это идеальная ситуация для ЦСКА. Но мы своими шансами не воспользовались.

Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Это единственное, что нам остается. Нет смысла зацикливаться на неудачах. Уверен, что с такой самоотдачей рано или поздно мы начнем забивать. Мы провели отличный матч против «Ромы», значит, может забивать и показывать хорошую игру», – сказал Лопетеги.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!