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Лопетеги – о матче с ЦСКА: «Мяч просто не залетал в ворота»

3 октября 2018, 00:31
11

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги подвел итоги гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1). Специалист отметил, что его команду подвела реализация в этой встрече.

«Не хватило в каком-то смысле удачи. Мы создали много голевых моментов – были с флангов, издалека, с центра. Мяч просто не залетал в ворота. Соперник играл дома, плюс забил быстрый гол. Это идеальная ситуация для ЦСКА. Но мы своими шансами не воспользовались.

Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Это единственное, что нам остается. Нет смысла зацикливаться на неудачах. Уверен, что с такой самоотдачей рано или поздно мы начнем забивать. Мы провели отличный матч против «Ромы», значит, может забивать и показывать хорошую игру», – сказал Лопетеги.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Реал Лопетеги Хулен
Комментарии (11)
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knikos
1538516985
Интересно , а он про Хоттабыча книжку читал ?
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Bozigit
1538517690
Ворота были маленькимм
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Derzkiy1
1538517834
Да были штанги , но моментов то и не было особо , чего он напридумывал хз , Цска сыграл как Челси в лучшие годы , молодцы ! А тренера Реала надеюсь сменят
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Владислав Vlad
1538518110
Лопетеги нельзя в Россию ездить. Летом его выгнали, по-ходу сейчас тоже выгонят.
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ALEX ML
1538518966
Не куй было выпускать непонятно что на поле
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sprint5
1538536196
просто бог был на нашей стороне
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Рубик Докоян
1538543839
Оказывается воротнику совсем необязательно целовать штанги перед игрой, он и так могут помогать... )))
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balam
1538548039
в залетании мяча в ворота и есть смысл этой незатейливой игры.Лопетеги -болван
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zigbert
1538553846
Такое бывает, когда у команды есть проблемы.
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ЖОРРО
1538558472
"Ты кто такой?Досвидание...." Федерация Испанского Футбола ))))
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