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    Какой вы футболист?

    Лопетеги – о матче с ЦСКА: «Мяч просто не залетал в ворота»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги подвел итоги гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1). Специалист отметил, что его команду подвела реализация в этой встрече.

    «Не хватило в каком-то смысле удачи. Мы создали много голевых моментов – были с флангов, издалека, с центра. Мяч просто не залетал в ворота. Соперник играл дома, плюс забил быстрый гол. Это идеальная ситуация для ЦСКА. Но мы своими шансами не воспользовались.

    Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Это единственное, что нам остается. Нет смысла зацикливаться на неудачах. Уверен, что с такой самоотдачей рано или поздно мы начнем забивать. Мы провели отличный матч против «Ромы», значит, может забивать и показывать хорошую игру», – сказал Лопетеги.

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2018 00:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 октября 2018, 12:21

      "Ты кто такой?Досвидание...." Федерация Испанского Футбола ))))

      0
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 11:04

      Такое бывает, когда у команды есть проблемы.

      4
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      Рейтинг: +1440

      balam 3 октября 2018, 09:27

      в залетании мяча в ворота и есть смысл этой незатейливой игры.Лопетеги -болван

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 08:17

      Оказывается воротнику совсем необязательно целовать штанги перед игрой, он и так могут помогать... )))

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 октября 2018, 06:09

      просто бог был на нашей стороне

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 3 октября 2018, 04:06

      ahahhaah

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 3 октября 2018, 01:22

      Не куй было выпускать непонятно что на поле

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 октября 2018, 01:08

      Лопетеги нельзя в Россию ездить.
      Летом его выгнали, по-ходу сейчас тоже выгонят.

      2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 3 октября 2018, 01:03

      Да были штанги , но моментов то и не было особо , чего он напридумывал хз , Цска сыграл как Челси в лучшие годы , молодцы ! А тренера Реала надеюсь сменят

      3
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 3 октября 2018, 01:01

      Ворота были маленькимм

      2
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