Еськова назначили на матч «Зенит» – «Краснодар», Матюнин обслужит ЦСКА и «Локомотив»

Стали известны судьи на матчи десятого тура РПЛ. Встречу «Зенита» и «Краснодара» обслужит москвич Алексей Еськов.
5 октября (пятница)
«Арсенал» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунeв (Новосибирск); резервный судья — Владимир Москалeв (Воронеж); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
6 октября (суббота)
«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
«Ростов» — «Оренбург»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва), резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Рубин» — «Урал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Илья Елеференко (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
7 октября (воскресенье)
«Енисей» — «Спартак»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
«Ахмат» — «Анжи»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Зенит» — «Краснодар»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).