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  • Еськова назначили на матч «Зенит» – «Краснодар», Матюнин обслужит ЦСКА и «Локомотив»

Еськова назначили на матч «Зенит» – «Краснодар», Матюнин обслужит ЦСКА и «Локомотив»

2 октября 2018, 21:10
5

Стали известны судьи на матчи десятого тура РПЛ. Встречу «Зенита» и «Краснодара» обслужит москвич Алексей Еськов.

5 октября (пятница)

«Арсенал» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунeв (Новосибирск); резервный судья — Владимир Москалeв (Воронеж); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

6 октября (суббота)

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

«Ростов» — «Оренбург»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва), резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Рубин» — «Урал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Илья Елеференко (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

7 октября (воскресенье)

«Енисей» — «Спартак»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

«Ахмат» — «Анжи»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Зенит Краснодар Ахмат Анжи Енисей Спартак Рубин Урал Ростов Оренбург Крылья Советов Динамо Арсенал Уфа Еськов Алексей Матюнин Алексей
Комментарии (5)
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prezent2017
1538548736
Что-то я перестал нашим судьям доверять. Судят по понятиям, а не по правилам. А понятия такие - кто больше дал, того и поняли.
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Гуус
1538560674
Эх на чудит Еськов, все мы помним какой он цирк устроил на открытие стадиона крестовский на матче зенит-урал! Жаль краснодар, опять газпром схему решил провернуть, надеюсь им это не поможет и краснодар сыграет на все 200 % и вынесет этот СБГ мещок
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zigbert
1538567978
Слабый арбитр.
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Бугимен
1538593027
ПОБЕДУ БЫКАМ!!!
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