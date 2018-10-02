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    Какой вы футболист?

    Чернов – о матче с «Реалом»: «В ЦСКА опять мало кто верит. Для нас это уже не впервые»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов спокойно относится к тому, что в его команду мало кто верит перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Мало кто отдает нам предпочтение в матче с «Реалом»? Для нас это уже не впервые. В ЦСКА на старте сезона вообще никто не верил. Говорили, что команда новая, ребята молодые и от них ничего не стоит ждать. Но мы не слушали и в первой же игре сезона выиграли Суперкубок у «Локомотива».

    Перед матчем с «Реалом» ситуация никак не поменялась. В нас опять мало кто верит, но нужно просто выходить на поле и делать то, что говорит нам тренер», – сказал Чернов.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    02.10.2018 09:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 2 октября 2018, 18:22

      ЦСКА вперед!!!Верим в команду!!!

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 2 октября 2018, 16:05

      Верим. Перес вам изрядно помог, так что боритесь.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 октября 2018, 13:08

      Почему никто? Как раз, сегодня тот момент и состояние Реала, что в вас многие верят. Может не в победу, но в ничью - почему нет.
      Удачи ЦСКА в Европе!!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 12:23

      Верят только спартачи. А мы знаем!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 2 октября 2018, 11:06

      Ясное дело что Реал сильнее. И все неравнодушные к нашему футболу конечно надеются на сенсацию. Но вообще ЦСКА приятно удивляет- собранная заново команда сыгралась намного быстрее, чем можно было рассчитывать. Похоже Гончаренко очень хороший тренер.

      5
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 2 октября 2018, 10:53

      Просто покажите достойную игру

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 октября 2018, 10:42

      Пусть обе команды порадуют нас хорошей, зрелищной игрой и забитыми голами. Лично я приму любой результат, объективная реальность на стороне опытного и маститого соперника.

      4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 2 октября 2018, 10:31

      Сказать, что Реал силён!!! Это и так все знают. Реал победитель последних 3-х финалов ЛЧ. Но сильные клубы тоже иногда проигрывают. Конечно хочется чтобы сейчас было это иногда. Самое главное чтобы ЦСКА достойно смотрелся на уровне Реала!!! Удачи, она сегодня очень нужна.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 октября 2018, 09:44

      Болельщики ЦСКА верят и болельщики других клубов России тоже
      надеятся.

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