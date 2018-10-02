Чернов – о матче с «Реалом»: «В ЦСКА опять мало кто верит. Для нас это уже не впервые»

Защитник ЦСКА Никита Чернов спокойно относится к тому, что в его команду мало кто верит перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мало кто отдает нам предпочтение в матче с «Реалом»? Для нас это уже не впервые. В ЦСКА на старте сезона вообще никто не верил. Говорили, что команда новая, ребята молодые и от них ничего не стоит ждать. Но мы не слушали и в первой же игре сезона выиграли Суперкубок у «Локомотива».

Перед матчем с «Реалом» ситуация никак не поменялась. В нас опять мало кто верит, но нужно просто выходить на поле и делать то, что говорит нам тренер», – сказал Чернов.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.