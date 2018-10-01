Ещенко и Кержаков пробегут полумарафон в Москве

В воскресенье, 7 октября, в Москве на Воробьевых горах состоится полумарафон «Моя столица». Это завершающий этап серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» 2018 года.

Вместе с жителями столицы в забегах на 3, 10 и 21 километр примут участие защитник «Спартака» Андрей Ещенко, вице-президент РФС Сергей Анохин, бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин, который активно готовится к Нью-Йоркскому марафону. Бывший нападающий национальной команды и «Зенита» Александр Кержаков выйдет на старт спортсменов с ограниченными возможностями и пробежит дистанцию в паре со спортсменом-колясочником.