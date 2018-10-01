Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ещенко и Кержаков пробегут полумарафон в Москве

    В воскресенье, 7 октября, в Москве на Воробьевых горах состоится полумарафон «Моя столица». Это завершающий этап серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» 2018 года.

    Вместе с жителями столицы в забегах на 3, 10 и 21 километр примут участие защитник «Спартака» Андрей Ещенко, вице-президент РФС Сергей Анохин, бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин, который активно готовится к Нью-Йоркскому марафону. Бывший нападающий национальной команды и «Зенита» Александр Кержаков выйдет на старт спортсменов с ограниченными возможностями и пробежит дистанцию в паре со спортсменом-колясочником.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2018 13:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12193

      ВетеR 1 октября 2018, 13:39

      Судя,как Ещенко бегает на поле,он и четверть марафона не пробежит)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11