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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Газинский – о турнирном положении «Краснодара»: «В таблицу смотреть пока не хочется»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский отметил после победы над «Динамо» сплоченность команды на старте текущего сезона.

    «Первые минут десять для нас были достаточно сложными. Мы начали игру не совсем организовано. А соперник хорошо выбегал в быстрые атаки. Мы же допускали простые ошибки, на ровном месте теряли мячи.

    Только когда взяли мяч под контроль, удалось забить гол. Тогда было уже играть проще.

    В таблицу смотреть пока не хочется. Еще сыграно не так много матчей.

    С чем связано то, что бьем собственные рекорды на этой стадии чемпионата? Мы достаточно сплочены. Играем больше как команда. Тут заслуга всех: и тренерского штаба, и футболистов», – сказал Газинский.

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Динамо» завершился со счетом 3:0.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2018 08:43
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 12:15

      Газинский заметно прибавил после ЧМ2018.

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 1 октября 2018, 19:49

      ЧТО МОГУ СКАЗАТЬ, МОЛОДЦЫ БЫКИ,ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

      1
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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 1 октября 2018, 17:05

      Юрок,на самом деле,раз десять уже в табличку глянул)).Приятно же посмотреть на такую красоту.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 1 октября 2018, 09:49

      Жаль не попал на матч, Гребаная работа ...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Razvedchik - sniper 1 октября 2018, 10:20

      Хоть кормит ?... ))) Зато можно радоваться какую игру показывает "Краснодар" в последних играх.

      5
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper > Рубик Докоян 1 октября 2018, 10:22

      Кормит то кормит, вот только новостями из интернета сыт не будешь)) (по спортивному)

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Razvedchik - sniper 1 октября 2018, 10:26

      Я в своё время будучи на пенсии и работая, имел возможность выбирать на каком объекте работать. И пошёл туда, где можно было смотреть весь день телик, сидеть в интернете ( носил с собой ноут), читать прессу и платили хорошо. )))

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Рубик Докоян 1 октября 2018, 10:33

      да ты фантазёр оказывается

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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 1 октября 2018, 10:33

      не знал,не знал:)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > спанчес 1 октября 2018, 10:35

      Учись, сынок, и будь профи, тогда и у тебя будет такая возможность. ))) Был бы питерским поведал что и как.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Рубик Докоян 1 октября 2018, 10:36

      возможность пофантазировать?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > спанчес 1 октября 2018, 10:37

      Отдыхай, ты из не обучаемых...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > спанчес 1 октября 2018, 10:39

      Возможно я и ошибаюсь... )))

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper > Рубик Докоян 1 октября 2018, 12:57

      В Тайге на Севере не везде такие удобства бывают)

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Razvedchik - sniper 1 октября 2018, 17:20

      Сам там не был, но путёвки туда выписывал... ))) Кто , что предпочитает. Мне удалось сочетать зарплату, удобства и свои предпочтения.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Рубик Докоян 2 октября 2018, 09:39

      вполне возможно, я считаю что работать не напрягаясь и с хорошей зарплатой можно только на себя, а по найму это в наше время нереально, хотя если ты имеешь в виду время до 1991 года то в принципе я поверю,хотя около 30 лет на пенсии это лет 85-90 тебе должно быть уже

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Рубик Докоян 2 октября 2018, 09:39

      мент чтоли?:)

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