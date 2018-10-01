Газинский – о турнирном положении «Краснодара»: «В таблицу смотреть пока не хочется»

Газинский заметно прибавил после ЧМ2018.
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский отметил после победы над «Динамо» сплоченность команды на старте текущего сезона.
«Первые минут десять для нас были достаточно сложными. Мы начали игру не совсем организовано. А соперник хорошо выбегал в быстрые атаки. Мы же допускали простые ошибки, на ровном месте теряли мячи.
Только когда взяли мяч под контроль, удалось забить гол. Тогда было уже играть проще.
В таблицу смотреть пока не хочется. Еще сыграно не так много матчей.
С чем связано то, что бьем собственные рекорды на этой стадии чемпионата? Мы достаточно сплочены. Играем больше как команда. Тут заслуга всех: и тренерского штаба, и футболистов», – сказал Газинский.
Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Динамо» завершился со счетом 3:0.