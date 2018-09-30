Инфантино поручил юристам найти способ исключить отсутствие игроков на гала-вечере ФИФА после случая с Роналду и Месси

Президент ФИФА Джанни Инфантино остался недоволен тем, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси отсутствовали на гала-вечере The Best Awards Лондоне.

Футболисты по разным причинам приняли решение не приезжать на церемонию вручения наград ФИФА. В связи с этим они не попали на общую фотографию команды года, в которую оба были включены.

Инфантино поручил юридическому отделу ФИФА найти способ законно закрепить участие всех номинантов в The Best Awards.