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  • Инфантино поручил юристам найти способ исключить отсутствие игроков на гала-вечере ФИФА после случая с Роналду и Месси

Инфантино поручил юристам найти способ исключить отсутствие игроков на гала-вечере ФИФА после случая с Роналду и Месси

30 сентября 2018, 14:32
4

Президент ФИФА Джанни Инфантино остался недоволен тем, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси отсутствовали на гала-вечере The Best Awards Лондоне.

Футболисты по разным причинам приняли решение не приезжать на церемонию вручения наград ФИФА. В связи с этим они не попали на общую фотографию команды года, в которую оба были включены.

Инфантино поручил юридическому отделу ФИФА найти способ законно закрепить участие всех номинантов в The Best Awards.

Источник: AS
Испания. Примера Италия. Серия А Весь мир Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану Инфантино Джанни
Комментарии (4)
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Project Бабангида
1538309211
месси с роналду в свою очередь поручили юристам найти способ отлучить инфантина от президентства в ФИФА
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Fin035
1538311439
Абсолютно солидарен с Инфантино! Считаю, что это не уважение к другим игрокам и вообще ко всей Федерации! Людям у которых в жизни практически есть все, всегда тяжело проявлять человеческие качества...!
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Cules2013
1538312034
Бред сивой кобылы. Я понимаю, что у ФИФА уже не один сезон подгорает, что им не кланяются в ноги игроки, особенно такие как Месси и Роналду. Но давайте посмотрим правде в глаза в эту неделю, когда был этот гала-вечер, в европейских чемпионатах был мид-уик, т.е это значит 3 матча в течение 7-8 дней! Сейчас Месси и Роналду бросят тренировки, наплюют на режим, и полетят аж в Лондон просто чтобы сфоткаться для школьного альбома. Инфантино там в курсе вообще, что он несёт. Насильно мил не будешь. Это вполне нормальная вещь, когда на любом награждении вообще, будь-то спорт или искусство, некоторые второстепенные номинанты лично не присутствуют, особенно, если шансы на победу минимальные.
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Yev
1538317183
Ну тогда еще надо прописать, чтобы они не сидели с кислыми рожами, по команде хлопали и поздравляли победителей и читали заготовленный текст. В противном случае они могут делать провокационные выходки и тогда лучше бы они отсутствовали.
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