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  • Уткин: «Федун был готов кинуть болельщиков, поменявшись кругами с «Енисеем». Это все, что нужно знать о революционере-реформаторе»

Уткин: «Федун был готов кинуть болельщиков, поменявшись кругами с «Енисеем». Это все, что нужно знать о революционере-реформаторе»

28 сентября 2018, 17:46
10

Комментатор Василий Уткин высказал точку зрения на реформы в российском футболе, предложенные президентом «Спартака» Леонидом Федуном.

«О реформе Федуна можно сказать немало интересного, и я не премину. Но его тексты о назревших переменах удобны тем, что в них, в принципе, главное понятно сразу.

Так один великий ученый в книге «Этногенез и биосфера Земли» на первой странице дает определение главного понятия и добавляет: если это понятно, можно не читать. Но в случае с Леонидом Арнольдовичем это приходится домысливать самостоятельно.

Прошлый его текст о революционных (это важно: РЕВОЛЮЦИОННЫХ!) переменах в организации футбольного дела начинался с предложения начать учитывать российский климат. Всего пунктов было четыре. Ну, выглянуть в окно, чтобы учесть погоду, – кто ж до этого без революции додумается? Никто. Вот, ждали.

Сейчас первый абзац содержит главную мысль о том, что главным выгодоприобретателем реформ должен стать российский болельщик. Это говорит хозяин клуба, который только что готов был кинуть свою публику, поменявшись матчами с «Енисеем» из Красноярска за 10 дней до игры. Кинуть на заказанные заранее гостишки и билеты, причем без всякой выгоды для себя. Просто не задумываясь о таких мелочах.

Не правда ли, как минимум понимаешь, что человек заботится о болельщике и знает, как ему угодить? Вот и все, что нужно знать о революционере-реформаторе», – написал Уткин в телеграме.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Уткин Василий
Комментарии (10)
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кузнецов артем
1538146507
А ничего что если бы Спартак не согласился бы на перемену кругами и все таки переносили матч, то его бы перенесли в Тюмень, кому это надо клоун тупой... Проще было бы к лч без перелетов готовится, а то что фаны купили билеты на матч который могли отменить так это вопрос к РПЛ и Енисею и этим фанатам, какого х.. Енисей вообще продает билеты на матч который должны были отменять...
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MDAR
1538146958
Уткин потерял связь с реальностью. Билеты продает клуб принимающей команды. Перенос матча инициирован Енисеем и РПЛ.
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erma
1538148483
Эх, Вася, Федун хоть попытался что-то изменить в нашем футболе, большинство же просто крякает. Критиковать всегда легче, чем предлагать свое. Из объяснений Уткина я так и не понял, чем плох план Федуна, но понял, что Вася читал Гумилева (историка).
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salexeich
1538148518
Этот Уткин думает, что, если он всех подряд критикует, то он самый крутой журналист. Причем, он никогда ни с кем не соглашается. Даже сомневаюсь, что у него есть собственное мнение - только противоположное. Было время, лет двадцать назад, когда он нравился своими комментариями.
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kolyma999
1538148791
Уткин кинул всех болел,притворившись эгспердом.Это всё что нужно знать о горе-комментаторе.
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vladik12
1538149857
Вася как всегда в точку. Лучший!
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Полная Канистра
1538152342
чушь собачья-утячья 2в 1 точно шариков он
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Т34
1538153200
Уткин безнадежен. Похоже, что от него уже и санитары отказались. Таскать в психиатрию такую тушу, рвать свои жилы из-за этого дерьма, никому не хочется. А так, как лечение отсутствует, его бред все больше наполняет окружающую среду. Правда он не одинок, есть еще одна вонючка - Червиченко.
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prezent2017
1538154257
Предлагаю запретить жирной утке портить воздух на этом сайте.
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zigbert
1538163656
Создать шумиху не понимая сути ,все это в стиле Уткина.
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