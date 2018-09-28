Уткин: «Федун был готов кинуть болельщиков, поменявшись кругами с «Енисеем». Это все, что нужно знать о революционере-реформаторе»

Комментатор Василий Уткин высказал точку зрения на реформы в российском футболе, предложенные президентом «Спартака» Леонидом Федуном.

«О реформе Федуна можно сказать немало интересного, и я не премину. Но его тексты о назревших переменах удобны тем, что в них, в принципе, главное понятно сразу.

Так один великий ученый в книге «Этногенез и биосфера Земли» на первой странице дает определение главного понятия и добавляет: если это понятно, можно не читать. Но в случае с Леонидом Арнольдовичем это приходится домысливать самостоятельно.

Прошлый его текст о революционных (это важно: РЕВОЛЮЦИОННЫХ!) переменах в организации футбольного дела начинался с предложения начать учитывать российский климат. Всего пунктов было четыре. Ну, выглянуть в окно, чтобы учесть погоду, – кто ж до этого без революции додумается? Никто. Вот, ждали.

Сейчас первый абзац содержит главную мысль о том, что главным выгодоприобретателем реформ должен стать российский болельщик. Это говорит хозяин клуба, который только что готов был кинуть свою публику, поменявшись матчами с «Енисеем» из Красноярска за 10 дней до игры. Кинуть на заказанные заранее гостишки и билеты, причем без всякой выгоды для себя. Просто не задумываясь о таких мелочах.

Не правда ли, как минимум понимаешь, что человек заботится о болельщике и знает, как ему угодить? Вот и все, что нужно знать о революционере-реформаторе», – написал Уткин в телеграме.